Foto-expositie Jos d’Haens in Gezondheidscentrum Giessenburg

23 minuten geleden

GIESSENBURG • Momenteel zijn er in het Gezondheidscentrum Giessenburg foto’s te zien van Jos d’Haens uit Schelluinen.

Foto’s van hem waren al eerder te zien tijdens club-exposities van Fotoclub De Ontspanner, dit is zijn eerste solo-expositie.

Jos is breed georiënteerd, hij beperkt zich niet tot een bepaalde richting in zijn fotografie. Hij heeft vaak een andere kijk op dingen, waardoor hij steeds verrast met een ander ‘standpunt’. Hij speelt met lijnen en vormen en geeft zo een verrassende blik op het gewone.

De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het Gezondheidscentrum. Wie interesse heeft om zelf een keer te exposeren in het Gezondheidscentrum, kan contact opnemen via info@fotoclubdeontspanner.nl.