Voorstelling ‘Aan tafel!’ in De Elthetokerk van Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Op zondag 11 juni om 14.00 uur zullen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Aan tafel!’ opvoeren in de Elthetokerk aan Blokweerweg 22 in Alblasserdam.

In ‘Aan tafel!’ presenteren zij de meest betoverende en intrigerende maaltijdverhalen uit de Bijbel, afgewisseld met prachtige Oosterse muziek. De Bijbel staat vol met scènes waarin voedsel een centrale rol speelt, van Eva’s eerste hap van de verboden appel tot en met het laatste avondmaal en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze verhalen opnieuw verteld, met een vroom en vrolijk tintje.

Zo wordt het bekende verhaal van de appel en de slang op een verrassende manier nieuw leven ingeblazen in ‘Hapje van de appel’. Drie onbekende gasten schuiven aan bij Abraham en Sara en brengen een onverwacht cadeau in ‘Verrassend bezoek’. In ‘Vijf broden en twee vissen’ vertelt een jongen genaamd Levi hoe hij samen met zijn vader naar het meer van Galilea gaat, waar Jezus voor een wonder zorgt. Ook de zussen Martha en Maria raken verwikkeld in een conflict wanneer Jezus bij hen komt lunchen. En belastingambtenaar Zacheus, berucht om zijn blauwe brieven, krijgt op een dag Jezus als gast aan zijn tafel. Het verhaal van het laatste avondmaal wordt zowel in een lied als door Jezus’ leerling Jacobus verteld.

Kees Posthumus staat bekend als een begenadigd verhalenverteller. Met zijn voorstellingen en vieringen wil hij het publiek vermaken, verrassen en inspireren door bekende Bijbelverhalen op een vernieuwende manier te presenteren. Henk van Glabbeek beheerst diverse Oosterse instrumenten, zoals de ney, de tar en de duduk, en voegt met zijn muzikale talent een extra dimensie toe aan de voorstelling.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met 078-7158666 of een e-mail sturen naar info@elthetokerk.nl.

De toegang is gratis, maar er zal aan het einde van de voorstelling een vrijwillige bijdrage gevraagd worden om de kosten te dekken.