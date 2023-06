Nieuw werklandschap Meerkerk IVa biedt kansen voor bedrijven: Inschrijving geopend

MEERKERK • Het bedrijventerrein in Meerkerk gaat uitbreiden met werklandschap Meerkerk IVa. Bedrijven die zich daar willen vestigen, kunnen zich tussen 1 juni en 31 augustus 2023 inschrijven voor een bedrijfskavel op dit nieuwe werklandschap.



Wethouder Ton van Maanen is blij dat de ontwikkeling van Werklandschap Meerkerk IVa van start gaat. “Het belang van werklandschappen voor de samenleving is groot. Zo’n 50% van de totale werkgelegenheid bevindt zich daar. Daarbij is de Utrechtse regio de hardst groeiende regio van Nederland; voor de regio U10 zijn er tot en met 2040 bijna 80.000 extra banen nodig. Een deel hiervan komt in Meerkerk.”

Voorbereidingen bouwrijp maken gestart

Werklandschap Meerkerk IVa is een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Meerkerk IV en beslaat in totaal zo’n negen hectare. Hiervan komt 5,6 hectare netto beschikbaar voor de uitgifte. Het bestemmingsplan voor het werklandschap is op 13 december 2022 onherroepelijk vastgesteld. In 2023 start het voorbelasten van de grond. Dit duurt ongeveer twee jaar. Daarna gaat de gemeente verder met de aanleg van de riolering. Naar verwachting is de grond medio 2025 bouwrijp. Daarna kan gestart worden met bouwwerkzaamheden.

Inschrijven?

Van Maanen benadrukt dat iedereen die geïnteresseerd is en die aan de criteria voldoet, zich voor een bedrijfskavel kan inschrijven via de website van de gemeente. “We stellen objectieve, toetsbare en redelijke criteria op waaraan bedrijven die zich op Meerkerk IVa willen vestigen, moeten voldoen”, zegt hij. Voor het beoordelen of de uitgebrachte inschrijvingen in aanmerking komen en aan wie de kavel gegund wordt, is een beoordelingscommissie samengesteld.

De selectieprocedure staat op de website van de gemeente Vijfheerenlanden. Deze procedure is de leidraad voor de uitgifte van de bedrijfskavels en bevat informatie over de beschikbare kavels, het tijdschema, de verplichte Bibob-toets, geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en gunningscriteria. Met de selectieprocedure handelt de gemeente Vijfheerenlanden in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 in het zogenoemde ‘Didam-arrest’.

Meer informatie

Alle informatie over werklandschap Meerkerk IVa staat op de website van de gemeente Vijfheerenlanden: www.vijfheerenlanden.nl/meerkerk4a. Vragen over de aanleg van Meerkerk IVa kunnen per mail gestuurd via het emailadres projecten@vijfheerenlanden.nl. Vragen over de uitgifte van de grond kunnen naar ondernemen@vijfheerenlanden.nl.