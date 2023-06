Crisisnoodopvang Bleskensgraaf waarschijnlijk bijna jaar langer open

BLESKENSGRAAF • De crisisnoodopvang in Bleskensgraaf blijft waarschijnlijk langer open. Het gemeentebestuur van Molenlanden neemt hierover op 13 juni een beslissing.

In februari opende de Veiligheidsregio de tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in de Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Daar zouden 50 vluchtelingen tot 1 juli verblijven.

De gemeente Molenlanden heeft nu het plan om de opvang langer open te houden: tot en met maart 2024. Inwoners en ondernemers van Bleskensgraaf ontvangen hier deze week een brief over.

Goede ervaringen

Het gaat goed in de opvang waar 50 vluchtelingen in Bleskensgraaf tijdelijk wonen. De groep van 30 mannen en 20 vrouwen doet vrijwilligerswerk, sport en volgt Nederlandse les. Ze (leren) fietsen en zorgen inmiddels voor hun eigen ontbijt en lunch. Er is een groep vrijwilligers die hen waar nodig helpt en activiteiten onderneemt. Ook is het omgevingsoverleg ingesteld waar ervaringen worden gedeeld en wordt overlegd over zaken die met de opvang te maken hebben. In het omgevingsoverleg zitten omwonenden, de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.

Noodzaak om te verlengen

Eerder heeft de gemeente aan inwoners laten weten dat de opvang van de 50 vluchtelingen uiterlijk 1 juli 2023 zou eindigen. Er zijn echter na 1 juli onvoldoende plekken om de vluchtelingen uit Bleskensgraaf ergens anders in de regio of daarbuiten op te vangen. De crisisnoodopvang zoals die nu in Bleskensgraaf is, blijft daarom nog steeds nodig.

“Wij willen voorkomen dat situaties zoals afgelopen zomer in Ter Apel zich weer voordoen. De gemeente Molenlanden wil daarom meewerken aan een verlenging van de opvang tot en met maart 2024. Ook gemeenten om ons heen houden waar mogelijk de opvang langer open”, aldus de gemeente Molenlanden.

“In de tussentijd werken wij als gemeente aan het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen voor langere tijd. Dit vanwege de te verwachten taakstelling vanuit het Rijk.” De gemeente Molenlanden moet daarom in de toekomst voor, zoals het nu lijkt, 191 reguliere plekken zorgen.

Van 07.00 tot 23.00 uur is er locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging. Dit om de opvang voor zowel de omwonenden en omliggende partijen als vluchtelingen goed en veilig te laten verlopen. De locatie is vanaf de opening voortdurend bereikbaar als inwoners iets willen melden of bespreken.