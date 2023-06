Kranslegging bij monument Mission Belle in Nieuw-Lekkerland tijdens Memorial Day

NIEUW-LEKKERLAND • Het bestuur van Mission Belle Stichting B 17-G vraagt ieder jaar iemand uit de samenleving die het gedenkteken van de Mission Belle een warm hart toedraagt, om op Memorial Day een bloemstuk bij het gedenkteken te leggen.

Maandag 29 mei zijn ‘s morgens de Amerikaanse en de Nederlandse vlag met hulp van kinderen uit de buurt halfstok gehangen. Om 11.50 uur is, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het bestuur, een bloemstuk gelegd door Bram Boer. Deze plechtigheid werd afgesloten met een minuut stilte. Om 12.00 uur zijn de vlaggen door Bram Boer en bestuurslid Kees Stam in top gehesen.

Memorial Day is een Amerikaanse feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste maandag in mei, waarop de overleden Amerikaanse militairen herdacht worden. In Amerika vindt de nationale herdenking plaats op Arlington National Cemetery nabij Washington D.C.