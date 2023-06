Nieuw college en bestuursprogramma voor Waterschap Rivierenland

REGIO • Waterschap Rivierenland heeft deze week het nieuwe dagelijks bestuur benoemd.

Ook heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het bestuursprogramma voor de periode 2023-2027.

Aan de slag met water

In het bestuursprogramma ‘Aan de slag met water’ staat in hoofdlijnen hoe het waterschap omgaat met de thema’s die spelen in de samenleving, welke ambities het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2023-2027. De rode draad is het uitvoeren van de kerntaken. Het gaat dan om de bescherming tegen te veel water en zorgen voor genoeg en schoon water.

Dagelijks Bestuur

Het College van Dijkgraaf en Heemraden ziet er als volgt uit: dijkgraaf Co Verdaas, Melinda Boons (heemraad middelen en wegen), Esther Groenenberg (heemraad watersysteem), Henk van ’t Pad (heemraad waterveiligheid), Goos den Hartog (heemraad waterketen en eerste loco-dijkgraaf), Kees Romijn (heemraad watersysteem) en Kees Vonk (secretaris-directeur).