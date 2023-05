ingezonden mededeling

Hoe kan een VPN u helpen om uw online banktransacties te beschermen?

di 30 mei 2023, 08:53

Nieuws 80 keer gelezen

In Nederland is het vandaag de dag heel normaal om al je bankzaken online te regelen. Je betaalt je nieuwe aankoop, je kijkt via de app wat er nog op je rekening staat en via een Tikkie betaal je je vriend terug voor de lunch.

Aan dit gemak kunnen echter veiligheidsrisico’s verbonden zijn. Hackers en andere online criminelen zijn voortdurend op zoek naar openingen die ze kunnen gebruiken om vertrouwelijke financiële gegevens te bemachtigen.

Een Virtual Private Network (VPN) gebruiken wanneer u online bankiert is een manier om uzelf veilig te houden. In dit artikel bekijken we hoe een VPN uw online banktransacties kan beveiligen.

Hoe werkt een VPN en wat is het?

Uw internetverkeer wordt via een beveiligde server geleid en versleuteld met een VPN-dienst. Uw online activiteiten zijn dankzij deze veilige toegang tot het internet altijd afgeschermd van degenen voor wie het niet bedoelt is.

Uw internetprovider (ISP), eventuele hackers en andere derden kunnen dus niet zien wat u online doet als u een VPN gebruikt.

Een VPN aanbieder kiezen

Het kiezen van een VPN provider kan een uitdaging zijn, vooral omdat er veel verschillende goede zijn. Wat moet u in zulke gevallen doen?

Probeer uw favoriete VPN providers gewoon eens uit. De meeste hebben een gratis proefperiode waarmee u de dienst kunt verkennen. Accepteer dit aanbod en kijk welke voor u werkt termen van veiligheid, privacy, logs, prijs en andere belangrijke factoren.

Welke zekerheden biedt een VPN voor uw online bankactiviteiten?

U moet gevoelige gegevens verstrekken om toegang te krijgen tot uw online bankrekening, waaronder uw rekeningnummer, wachtwoord en bijvoorbeeld uw adres of een kopie van uw legitimatie. Op het moment dat hackers toegang krijgen tot deze waardevolle informatie, kunnen ze uw identiteit stelen en zo ook bij uw financiën komen.

Door deze gegevens te versleutelen maakt een VPN het onmogelijk voor hackers om ze te lezen, zelfs als ze erin slagen om uw internetverkeer te onderscheppen.

Hoe u online bankiert met een VPN

Het is eenvoudig om een VPN te gebruiken voor internetbankieren. Hoe te beginnen gaat als volgt:

Selecteer een betrouwbare VPN-dienstverlener

Installeer het VPN-programma op uw toestel nadat u het heeft gedownload. Doorloop vervolgens de volgende stappen:

? Maak verbinding met een VPN-server.

? Log zoals normaal in op uw website of app voor internetbankieren door deze te openen.

? Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een VPN-server die zich in hetzelfde land bevindt als uw bank. Dit maakt de kans groter dat u geen verbindingsproblemen krijgt en dat uw transacties snel worden uitgevoerd.

Bijkomende voordelen van het gebruik van een VPN voor online bankieren

Een VPN heeft bijkomende voordelen die uw online veiligheid kunnen verhogen, naast het beveiligen van uw online financiële activiteiten :

? Beschermt uw gevoelige informatie tegen diefstal door hackers

? Beschermt u tegen phishing-fraude

? Maakt het moeilijker voor hackers om uw online acties te controleren door uw IP-adres en locatie te verbergen.

? Geeft u toegang tot dingen die in uw land beperkt zijn, terwijl u door geobeperkingen navigeert.

Hoewel het online beheren van uw rekeningen handig kan zijn, zijn er ook risico’s aan verbonden. Uw online banktransacties beschermen tegen hackers en cybercriminelen is eenvoudig wanneer u een VPN gebruikt. Uw internetcommunicatie wordt versleuteld, waardoor ze onbegrijpelijk wordt voor iedereen die ze zou kunnen onderscheppen.