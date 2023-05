Boekstartdag in bibliotheken in de regio

REGIO • In diverse bibliotheken in de regio wordt op zaterdag 3 juni Boekstartdag gehouden voor baby’s en peuters.

Ouders en verzorgers kunnen kennis maken met de speciale collecties voor de allerkleinsten. Wie een kleintje gratis lid maakt van de bieb, ontvangt voor hen het speciale BoekStartkoffertje, gevuld met boekjes om thuis te lezen.

In Bibliotheek Nieuw-Lekkerland en Giessenburg komt de Berendokter langs. Neem je favoriete knuffel mee, zodat de Berendokter een gezondheidscheck kan doen. Natuurlijk maken we het feestje compleet met prachtige verhalen, die worden voorgelezen. In Bibliotheek Bleskensgraaf kun je ook luisteren naar mooie verhalen.

In Bibliotheek Giessenburg kun je ook gelijk kennis maken met de LimonadeBrigade, een team van ouders en beroepskrachten, die met elkaar inspirerende plekken, voor ouders, creëert in Molenlanden.

In Bibliotheek Groot-Ammers wordt er voorgelezen in het Nederlands, maar ook in het Turks en het Arabisch. Een goede beheersing van de moedertaal is nodig voor het leren van de Nederlandse taal. Meertalige kinderen ontwikkelen beide talen zelfs beter als ze in beide talen worden voorgelezen.