Odensehuis Molenlanden gaat vrijdag 2 juni open; vrijwilligers nodig

23 minuten geleden

Nieuws 115 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Aanstaande vrijdag 2 juni gaat het Odensehuis aan de Peperstraat 40 in Oud-Alblas open voor bezoekers. Van 10.00 tot 15.00 uur is iedereen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie en hun mantelzorger, familielid of naaste van harte welkom.

Een indicatie is niet nodig, de drempel is laag. Het Odensehuis is een inloophuis, dus iets later aanschuiven kan ook. Men kan ook gezellig én smakelijk lunchen. De kosten hiervoor bedragen 5 euro per persoon, pinnen is mogelijk. Tussendoor zijn er gezellige activiteiten en kun je doen waar je zin in hebt. Wat voorbeelden: een knutsel doen, lezen, gezellig kletsen, een spelletje, een hengeltje uitgooien of eventjes lekker in de tuin zitten. “We vinden het fijn als je zelf aangeeft wat jij leuk vindt: het Odensehuis is een huis voor en door de bezoekers”, aldus coördinator Jell Kooijman van het Odensehuis.

Om het Odensehuis samen te kunnen draaien zoekt Jell nog een aantal vrijwilligers: “Er hebben zich gelukkig al een aantal enthousiaste mensen aangemeld, maar nog niet voldoende om alle dagen een volledige bezetting te hebben. We zoeken allerlei mensen: onder andere doeners, stille krachten, regelaars en creatieve denkers. Het is fijn als je ervaring hebt met mensen met dementie en/of mantelzorgers, maar het hoeft zeker niet.”

Belangstellenden kunnen bellen of whatsappen met Jell via 06-54777007.