Laatste paal geslagen voor project Oranjeburgh in Groot-Ammers

40 minuten geleden

Nieuws 112 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Op vrijdagmiddag 26 mei heeft wethouder Arco Bikker van de gemeente Molenlanden samen met een toekomstige bewoner de feestelijke ‘laatste’ paal geslagen.

Toen de paal was geslagen en het signaal werd gegeven, kleurde de lucht oranje als teken van de start van de bouw van Oranjeburgh.

Het slaan van de paal betekende het begin van een nieuw project. Aan de Irenestraat in Groot-Ammers, naast basisschool CBS Eben-Haëzer, worden twaalf appartementen gerealiseerd. Op vrijdag 26 mei is de feestelijke start bouw gevierd. De kinderen van de basisschool zijn getrakteerd op een ijsje en ’s middags is de feestelijke start bouw met de toekomstige bewoners en genodigden gevierd.

Op de bouwplaats werden de genodigden ontvangen in de tent. Na het welkomstwoord werd er gespeecht door wethouder Arco Bikker en de architect de heer Jan Diederik van Heemstra van Blok28. Door Gerard Kentie van Blokland Bouwpartners werd een toelichting op het bouwproces gegeven. Vervolgens is door wethouder Arco Bikker en een toekomstige bewoner de feestelijke paal geslagen. Toen de paal was geslagen, hebben de kopers oranje confetti afgeschoten om het moment extra feestelijk te maken. Na afloop werd er met ‘oranje bubbels’ geproost op een voorspoedige bouw en was er gelegenheid om nader kennis te maken met de aanstaande buren.