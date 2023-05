Week van de Jonge mantelzorger in de eerste week van juni

MOLENLANDEN • De eerste week van juni is het ‘de week van de jonge mantelzorger’. Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert dan extra activiteiten.

Een op de vier jongeren en kinderen zijn ‘jonge mantelzorger’. Een jonge mantelzorger heeft een gezinslid die te maken heeft met een ziekte/beperking of aandoening (dit kan fysiek en/of psychisch zijn). Jonge mantelzorgers kunnen zich zorgen maken om een gezinslid, helpen in huis of zij houden extra rekening met een gezinslid.

“Vanuit het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseren wij rond de eerste week van juni activiteiten in het kader van de week van de jonge mantelzorger. Voor de jonge mantelzorgers tot tien jaar is er de optie voor een ticket voor de Avonturenboerderij Molenwaard aangeboden. En voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar is er de optie geboden om mee te doen met Laser Gamen en Zeskamp in Oud-Alblas”, aldus Steunpunt Mantelzorg Molenlanden.

Het Laser Gamen en Zeskamp heeft al plaatsgevonden op zaterdag 27 mei in Oud-Alblas bij Laser Game Molenwaard. “We hebben prachtig weer gehad en het was een hele gezellige middag met elkaar. We zijn begonnen met wat teambuilding spellen van de Zeskamp en zijn geëindigd met een aantal ronden Outdoor Laser Gamen! Tussendoor waren er pauzes om met elkaar te kletsen en even uit te rusten.”

De tickets voor de Avonturenboerderij Molenwaard worden vanaf 1 juni thuisbezorgd bij de gezinnen die deze aangevraagd hebben.

Op de hoogte blijven van activiteiten kan via de website www.welzijnmolenlanden.nl.