Glasvezelbehang of glasvliesbehang

ma 29 mei 2023, 11:06

Er zijn veel verschillende manieren om de muren van een pand te bekleden, en behang is er een van. Zo zijn er ook verschillende soorten behang waar je uit kunt kiezen. Twee bekende behangsoorten zijn glasvezel en glasvliesbehang.

In deze blog zullen we beide behangsoorten voor jou uiteenzetten, zodat je een goede keuze tussen deze twee behangsoorten kunt maken.

Glasvezelbehang

Glasvezelbehang staat ook wel bekend als glasweefselbehang. Deze behangsoort is gemaakt van geweven glasvezels die zijn versterkt met polyesterdraden. Deze behangsoort is duurzaam en gaat lang mee omdat deze goed bestand is tegen scheuren, stoten en krassen. Om deze reden wordt deze behangsoort vaak gebruikt in gebouwen die druk bezocht zijn. Qua uiterlijk heeft glasvezelbehang een zichtbare structuur. Dit maakt glasvezel zeer geschikt om bestaande deuken en hobbels in muren te camoufleren. Daarnaast heeft glasvezelbehang een licht geluidsisolerende functie. Dit komt door de dichte structuur van de glasvezels, waardoor het geluid van buitenaf en van binnenuit lichtelijk kan isoleren.

Glasvliesbehang

Een eerste verschil tussen beide behangsoorten, is dat aan de samenstelling van glasvliesbehang geen polyesterdraden zijn toegevoegd. Verder is deze behangsoort ook gemaakt van geweven glasvezels. Verder heeft glasvliesbehang juist geen structuur, en is het oppervlak dus glad. Dit maakt deze behangsoort minder geschikt voor oudere muren met oneffenheden. Maar, wanneer glasvliesbehang op een gladde muur wordt aangebracht, kan dit het uiterlijk van stucwerk nabootsen. Verder maakt het gladde oppervlak dit een geschikte behangsoort om overheen te schilderen. Daarnaast is glasvliesbehang erg ademend. De behangsoort kan vocht afvoeren en zo de groei van schimmels en meeldauw voorkomen.

De keuze maken

Nu weet je iets meer over het verschil tussen beide behangsoorten. Hieronder zullen we een paar punten voor je uiteenzetten die belangrijk zijn wanneer je een keuze maakt.

• Om te beginnen is het belangrijk om goed naar de ondergrond te kijken. Heb je een muur met scheurtjes of andere oneffenheden? Dan zal glasvezelbehang een betere keuze voor je zijn, aangezien deze de oneffenheden kan camoufleren en de muur kan beschermen tegen nieuwe scheuren. Glasvliesbehang is daarentegen beter geschikt voor gladde ondergronden waarop je een strakke, naadloze afwerking wilt creëren.



• Duurzaamheid is ook een belangrijk punt om rekening mee te houden. Als je voor een echt duurzame behangsoort wilt gaan, kan je het beste glasweefselbehang online bestellen. Zoals eerder gezegd is deze soort namelijk goed bestand tegen stoten en krassen. Glasvliesbehang is ook duurzaam, maar wel iets minder bestand tegen fysieke schade.



• Het uiterlijk is ook een punt waar je rekening mee moet houden. Glasvliesbehang biedt hier meerdere mogelijkheden dankzij het gladde oppervlak. Deze behangsoort kan als goedkoper alternatief op stucwerk dienen, en is ook makkelijk overschilderbaar. Glasvezelbehang heeft daarentegen meer textuur en is daarom minder geschikt om overheen te schilderen.



• Verder is het belangrijk om te bedenken waar je het behang gaat gebruiken. Glasvezelbehang is vooral handig in ruimtes waar het vochtig is. Dit komt door zijn vochtbestendige eigenschappen. Glasvliesbehang is daarentegen meer geschikt voor algemene wanden in woon- en slaapkamers.

Zo hebben beide behangsoorten verschillende eigenschappen waardoor deze weer geschikt zijn voor verschillende doeleinden en verschillende ruimtes.