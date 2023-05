ingezonden mededeling

Kansspelbelasting en de impact op online casino’s zonder Cruks: een vergelijking met Europa

Recente veranderingen in de kansspelbelasting in Nederland hebben geleid tot discussie en bezorgdheid binnen de gokindustrie. In dit artikel onderzoeken we de voorgestelde wijzigingen, de reacties vanuit de casino branche, en de gevolgen voor de kanalisatie naar legale online casino’s.

We kijken ook naar hoe andere Europese landen omgaan met kansspelbelasting en wat we daarvan kunnen leren.

Veranderingen kansspelbelasting

De regering heeft in het Belastingplan 2023 enkele belangrijke wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de kansspelbelasting. De relevante verandering is een voorgestelde verhoging van de belastingtarieven voor zowel landgebonden als online casino zonder Cruks. De reden achter deze verhoging is het genereren van extra inkomsten voor de overheid en het tegengaan van problematisch gokgedrag. Eerdere voorstellen waren gericht op een differentiatie van de belastingtarieven, waarbij online casino’s een lager tarief zouden betalen dan landgebonden casino’s. Dit idee is echter van tafel geveegd in het huidige voorstel.

Reacties vanuit de casino branche

De voorgestelde veranderingen in de kansspelbelasting hebben gemengde reacties ontvangen vanuit de casino branche. Sommige casino’s, met name de landgebonden, zien de verhoging als een noodzakelijke stap om een gelijk speelveld te creëren tussen online en offline casino’s. Anderen, zoals casino’s zonder Cruks en buitenlandse casino’s, maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van hogere belastingtarieven voor de bedrijfsvoering en winstmarges. Zij vrezen dat deze verhoging hen zal ontmoedigen om in Nederland te opereren en dat dit zal leiden tot een verminderde concurrentie binnen de branche.

Gevaren voor kanalisatie

Een belangrijk punt van zorg is dat de verhoging van de kansspelbelasting de kanalisatie naar legale online casino’s in de weg zou kunnen staan. Met hogere belastingtarieven voor legale casino’s, kunnen spelers namelijk worden aangetrokken tot illegale goksites en gokken zonder Cruks, om op die manier minder kosten te maken en betere kansen te hebben. Dit zou kunnen resulteren in een toename van problematisch gokgedrag en een verminderde bescherming voor spelers. Daarnaast zou dit de inkomsten uit kansspelbelasting voor de overheid kunnen verminderen, aangezien spelers zich tot ongereguleerde markten wenden.

Hoe pakken andere landen het aan?

In andere Europese landen varieert de aanpak van de kansspelbelasting en kanalisatie aanzienlijk. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben relatief lage belastingtarieven voor online casino’s en leggen de nadruk op het aantrekken van spelers naar gereguleerde websites. Anderen, zoals België, hanteren hogere belastingtarieven en strikte regulering om de gokindustrie te controleren en problematisch gokgedrag te beperken.

In landen met hoge kansspelbelastingen, zoals Italië, zien we vaak dat een aanzienlijk deel van de gokkers zich richt op illegale en niet gereguleerde markten. Aan de andere kant is er in landen met lagere belastingtarieven, zoals Malta, vaak een bloeiende gokindustrie en worden spelers beter beschermd door strengere regulering.

Het is interessant om de uitersten in Europa te vergelijken: Zweden heeft bijvoorbeeld een van de hoogste kansspelbelastingen, terwijl Gibraltar een van de laagste hanteert. In Zweden zien we een strikte regulering en een focus op het tegengaan van problematisch gokgedrag, terwijl in Gibraltar de nadruk ligt op het aantrekken van gokbedrijven en het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat.

Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen, en het is belangrijk voor landen om een evenwicht te vinden tussen het genereren van inkomsten, het beschermen van spelers en het handhaven van een gezonde concurrentie in de gokbranche.

Voor- en nadelen van de voorgestelde veranderingen

De voorgestelde verandering in de kansspelbelasting in Nederland brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Aan de ene kant kan de verhoging van de belastingtarieven leiden tot meer inkomsten voor de overheid en helpen bij het financieren van verslavingspreventie en andere maatschappelijke doelen. Aan de andere kant kan het hogere tarief onbedoelde gevolgen hebben, zoals het ontmoedigen van legale casino’s om in Nederland te opereren, het belemmeren van de kanalisatie naar gereguleerde goksites en het stimuleren van spelers om te kiezen voor illegale en ongereguleerde markten.

Online casino’s zonder Cruks en belastingontduiking

De verhoging van de kansspelbelasting kan onbedoeld een gunstig klimaat creëren voor online casino’s zonder Cruks die zich richten op Nederlandse spelers. Aangezien deze casino’s zonder Cruks niet onder de Nederlandse wetgeving vallen, kunnen ze profiteren van de hogere belastingtarieven die de legale, gereguleerde casino’s treffen. Hierdoor zijn ze in staat scherpere aanbiedingen en bonussen aan te bieden aan spelers die op zoek zijn naar een goede deal.

Bovendien kunnen buitenlandse casino’s die zich niet aan de Nederlandse regels houden, belastingontduiking plegen door hun winsten te verbergen voor de belastingdienst. Dit geeft hen een aanzienlijk financieel voordeel ten opzichte van legale casino’s, waardoor ze aantrekkelijker kunnen zijn voor spelers die zich niet bewust zijn van de risico’s van het spelen bij een online casino zonder Cruks.

Maatregelen tegen belastingontduiking bij casino’s zonder Cruks

Om belastingontduiking bij casino’s zonder Cruks tegen te gaan, moet de Nederlandse overheid samenwerken met internationale partners en autoriteiten om informatie te delen en gezamenlijke handhavingsacties te ondernemen. Dit kan helpen bij het opsporen en vervolgen van illegale gokoperators en het beschermen van Nederlandse spelers tegen de risico’s van het spelen bij een casino zonder Cruks.

Daarnaast kan de overheid overwegen om strengere regels en sancties op te leggen aan spelers die bewust kiezen voor gokken zonder Cruks. Dit kan een afschrikwekkend effect hebben op spelers die overwegen om over te stappen naar illegale en ongereguleerde casino’s. Tegelijkertijd moet de overheid ervoor zorgen dat legale, gereguleerde casino’s aantrekkelijk blijven voor spelers, door bijvoorbeeld een concurrerend aanbod van spellen, bonussen en beschermingsmaatregelen te garanderen.

Tot slot

De voorgestelde wijzigingen in de kansspelbelasting in Nederland roepen veel vragen op over de impact op de gokindustrie en het beschermen van spelers. Hoewel het belangrijk is om inkomsten te genereren en problematisch gokgedrag te beperken, moet de overheid ook rekening houden met de mogelijke gevolgen voor de kanalisatie naar legale casino’s en het risico van het in de hand werken van online casino’s zonder Cruks. Het is essentieel om te leren van de ervaringen van andere Europese landen en een evenwichtige benadering te kiezen, die zowel de industrie als de spelers ten goede komt, terwijl belastingontduiking wordt tegengegaan.

