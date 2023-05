ingezonden mededeling

Bekijk de tuintrends van 2023!

ma 29 mei 2023, 10:51

Nieuws 37 keer gelezen

Het is alweer bijna zomer en dat betekent dat we het leven van binnen, steeds meer naar buiten zullen gaan verplaatsen en dus meer tijd in onze tuin zullen gaan doorbrengen.

Ben jij van plan om je tuin een flinke make-over te geven? Dan kan je hier natuurlijk je eigen creativiteit op los laten gaan. Maar, je kunt er ook voor kiezen om helemaal mee te gaan in de trends van dit seizoen. Ben jij benieuwd naar wat komende zomer van 2023 echt trending is voor in de tuin? Lees dan dit artikel verder.

Levendige kleuren

De eerste trend laat een levendig kleurenschema zien. Ga voor felle en vrolijke tinten en combineer deze met elkaar. Denk aan fel geel, fuchsia, diepblauw en levendig groen. Koop bijvoorbeeld kussentjes in verschillende felle kleuren voor op de loungeset, en kies weer voor andere fel kleurige bloempotten, accessoires voor op de tafel. Durf kleuren te combineren die je misschien niet uit jezelf naast elkaar zou plaatsen voor een trendy en kleurrijke tuin.

Combineer verschillende vormen en stijlen

Iets dat ook trendy is dit seizoen, is om verschillende vormen en stijlen met elkaar te combineren. Zo kan je bijvoorbeeld moderne en vintage stukken in je tuin met elkaar combineren. Ook zien we vaak een combinatie van verschillende patronen en texturen. Denk daarbij aan het combineren van ronde vormen en hoekige vormen. Kijk hier bijvoorbeeld naar ronde tuintafels voor deze zomer. Deze kun je weer combineren met een hoekig bijzettafeltje bij de loungeset. Verschillende materialen kunnen ook uitstekend met elkaar worden gecombineerd. Maak bijvoorbeeld gebruik van materialen zoals hout, keramiek en metaal. Combineer deze materialen voor een eclectisch effect.

Slimme technologie

Net als binnenshuis wordt slimme technologie ook steeds vaker buiten in de tuin toegepast. Zo kan je bijvoorbeeld slimme verlichting in je tuin installeren. Ook kan je bijvoorbeeld een automatisch irrigatiesysteem installeren. Deze kijkt naar de weersomstandigheden, de bodemvochtigheid en de behoefte van de plant, en bepaalt aan de hand van die factoren wanneer planten water nodig hebben en zal de planten dan ook automatisch voorzien van water. Verder kan je ook een mooi geluidssysteem in je tuin plaatsen. Zo kun je door de hele tuin heen genieten van je favoriete muziek die je vanaf je smartphone aan kunt zetten.

Een tropische oase

Verder past een tropische sfeer ook helemaal bij een trendy tuin in 2023. Plaats exotische planten, zoals palmbomen, bananenplanten en varens in je tuin en combineer deze met mooie kleurrijke bloemen. Hang een hangmat op en plaats een comfortabele loungeset in de tuin om een heerlijk ontspannen vakantiesfeer te creëren. Je kunt bijvoorbeeld een comfortabele loungeset online bestellen bij tuinmeubelwereld.nl. Verder kan je bijvoorbeeld natuurlijke en tropische materialen in je tuin gebruiken. Denk daarbij aan riet, bamboe of rotan.

Ben jij van plan om met een van de trends mee te gaan?