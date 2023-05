ingezonden mededeling

Oplichters Maken Misbruik Van Feestdagen En Vakanties

ma 29 mei 2023, 09:45

Nieuws 47 keer gelezen

Je bent niet de enige die uitkijkt naar feestdagen en vakanties. Ook internetoplichters zitten in die periodes aan hun beeldscherm gekluisterd om zoveel mogelijk voordeel te behalen.

En dan zijn het geen ongelooflijke kortingen waar ze op azen, maar wel nietsvermoedende slachtoffers. Vooral degenen die hun online beveiliging niet goed op orde hebben zijn een makkelijk doelwit. In dit artikel lees je hoe je kunt wapenen tegen internetoplichting.

Riskant

Nederlanders slaan massaal hun laptop open zodra er weer een feestdag of schoolvakantie in het verschiet is. Online bestellen we op de valreep nog een boeketje om teleurgestelde moeders te voorkomen op Moederdag. En zodra het vakantiegeld binnen is, neemt het aantal zoekopdrachten met ‘verre zonvakanties’ en ‘goedkope reizen’ een enorme vlucht. Afrekenen doen we meteen online. Dan is dat tenminste allemaal geregeld.

Maar ondertussen kan er een hoop misgaan. Want weet je wel zeker dat de website die jij net bezocht legitiem is? Daar ging je wel van uit toen je je persoonsgegevens en creditcardinformatie invulde. Misschien heb je tijdens het surfen ergens op een downloadlink geklikt en staat er nu malware op je computer. Wil je niet steeds over je schouder hoeven kijken bij elke online handeling die je verricht, dan zul je maatregelen moeten nemen.

Veilige verbinding

Alles staat of valt met een veilige internetverbinding. En het is niet eens zo ingewikkeld om die veilige verbinding te realiseren. Verbindingen die in ieder geval niet veilig zijn, zijn de gratis openbare wifinetwerken. Deze openbare netwerken trekken hackers aan, zoals verlichting doet bij muggen. Het beste is om ze zoveel mogelijk links te laten liggen. Als je echt niet anders kan, schakel dan eerst een VPN in. De kans is groot dat je de term al eens bent tegengekomen, maar hoe werkt VPN nu eigenlijk ?

Het is eigenlijk heel simpel. Eerst download en installeer je de VPN bij een betrouwbare aanbieder. Om verbinding te maken open je de app. Klik je op ‘inschakelen’, dan maak je automatisch verbinding met de dichtstbijzijnde VPN-server. Het is ook mogelijk om handmatig een andere, buitenlandse VPN-server te selecteren. Eenmaal verbonden worden alle data vanaf jouw apparaat via een versleutelde tunnel naar deze server gestuurd. De VPN zorgt voor encryptie van je gegevens en stuurt ze dan door naar de openbare server of die van je internetprovider. De ontvanger ziet alleen het IP-adres van de VPN-server. Daarmee vergroot je je online privacy. Een degelijke VPN geeft ook meteen een waarschuwing als je op het punt staat om malware te downloaden.

Andere beveiligingsmaatregelen

Met een VPN kun je je dus in één keer beschermen tegen verschillende vormen van cybercriminaliteit. Daarnaast is het cruciaal om je toestel te voorzien van goede antivirussoftware . Wel is het belangrijk om deze software regelmatig en onverwijld te updaten, anders schiet het zijn doel voorbij. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de besturingssoftware van je smartphone. Iedere update kan belangrijke beveiligingsupdates bevatten en die wil je natuurlijk niet mislopen.

Verder kan het niet vaak genoeg benadrukt worden hoe kwetsbaar wachtwoorden kunnen zijn. Nog steeds kiezen teveel mensen voor makkelijk te raden wachtwoorden als ‘Welkom123’ of ‘Suzan1986’. En dat wachtwoord wordt dan niet voor één enkel account gebruikt, maar voor meerdere. Zo maak je het hackers wel heel makkelijk om toegang te krijgen tot je accounts als je wachtwoord betrokken is geweest bij een datalek. Kies daarom altijd voor een uniek en sterk wachtwoord. Gebruik hoofdletters, kleine letters, cijfers, symbolen en leestekens. Je kan ook voor een wachtwoordzin gaan, waarbij je de eerste letter van elk woord combineert tot een code die alleen jij kunt ontcijferen. Voor het opslaan van al die ingewikkelde wachtwoorden, kun je een wachtwoordmanager inzetten. En nog beter dan alleen een wachtwoord, is multifactorauthenticatie . Dan is er ook bijvoorbeeld een sms-code of vingerafdruk nodig om in te kunnen loggen.

Oplichting

Om niet in de val te lopen, moet je internetoplichting ook kunnen herkennen als het zich aandient. Dit zijn de meestvoorkomende oplichtingspraktijken, die vooral tijdens online piekmomenten als feestdagen veel slachtoffers kunnen maken:

Phishing

In dit geval doet de oplichter zich voor als iemand die in eerste instantie betrouwbaar lijkt. Dat kan je bank zijn, maar ook het Centraal Justitieel Incassobureau of zelfs je werkgever. Je ontvangt uit naam van deze persoon of instantie een dringend mailtje. Je rekening wordt bijvoorbeeld geblokkeerd, tenzij je nu meteen op de bijgevoegde link klikt en je pincode invoert. Er wordt gedreigd met juridische stappen als je een of andere verkeersboete niet meteen via de betaallink voldoet. Of je vlucht wordt geannuleerd, tenzij je onmiddellijk een extra bedrag betaalt. In feite wordt er geprobeerd om achter je gegevens en aan je geld te komen.

Nepwebsites

De links in bovenstaande berichten bevatten malware of leiden je naar nepwebsites toe. Bedenk dat het in deze tijd een fluitje van een cent is om een website te bouwen. Met een paar uurtjes werk hebben oplichters al een professioneel ogende website in de lucht. Ze kunnen websites van luchtvaartmaatschappijen en complete webwinkels namaken. Check daarom altijd het adres en wees kritisch op de inhoud. Veel spelfouten en afbeeldingen van inferieure kwaliteit kunnen al een indicatie zijn dat het om een nepwebsite gaat. Ook hebben nepwebsites doorgaans geen pagina met contactinformatie.