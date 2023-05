Zwembad De Dompelaar organiseert 48e editie van Zwemvierdaagse

1 uur geleden

Nieuws 126 keer gelezen

GROOT-AMMERS • In de week van 12 tot en met 16 juni organiseert zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers de 48e editie van de zwemvierdaagse.

Dit evenement verwelkomt jaarlijks 200 tot 300 deelnemers die gedurende vier dagen een afstand van 250 meter (10 banen voor kinderen) of 500 meter (20 banen voor deelnemers van 12 jaar en ouder) afleggen. Deelnemers die deze uitdaging volbrengen, ontvangen aan het einde van de week een welverdiende medaille.

Spectaculair programma

De zwemvierdaagse wordt georganiseerd door de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met Brandweer Groot-Ammers, GiGa Molenlanden en Avonturenboerderij Molenwaard. Elke dag kunnen deelnemers hun baantjes zwemmen van 18.00 tot 20.00 uur. Er kan op maandag 12 of dinsdag 13 juni gestart worden. Donderdagavond is de inhaalavond. Voor degenen die ‘s avonds niet kunnen deelnemen of het liever rustiger aan doen, is er ook een middagsessie van 12.00 tot 14.00 uur.

Op vrijdag wordt het evenement feestelijk afgesloten en krijgt elke deelnemer zijn welverdiende medaille. Tijdens de slotavond worden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder muziek, optredens van Fien en Teun, enveloptrekken ‘altijd prijs’, foodkraampjes en het traditionele muntjesduiken. Bovendien zijn er gedurende de hele week diverse clinics, speelattributen, springkussens, waaronder ‘Wipe Out’ en nog veel meer om het plezier te vergroten.

Inschrijven

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de hele week tegen een tarief van 4,50 euro voor abonnementhouders. Voor degenen zonder abonnement bedraagt de inschrijving 9 euro. Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa van het zwembad en kunnen ook online worden gekocht via de website www.dompelaar.nl. Met een online ticket vermijd je wachtrijen bij de kassa. Je kunt je QR code scannen in de VIP rij.