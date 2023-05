Voorverkoop feestweek Hoornaar op woensdag 7 juni

HOORNAAR • Op woensdag 7 juni is het Bruisend Hart van 19.30 tot 21.00 uur geopend voor de verkoop van passepartouts voor de feestweek in Hoornaar, die gehouden wordt van 11 tot en met 19 augustus.

Leden en niet-leden van de oranjevereniging kunnen een passepartout met korting veiligstellen. Dit kan met pin en cash.

Met een passepartout kan je gedurende de hele feestweek de tent in en uit lopen. Ook als het druk is, heb je met een passepartout altijd de zekerheid dat je naar binnen mag. Bovendien betaal je veel minder. Als lid kost een passepartout je slechts 50 euro (in plaats van 80 euro voor niet-leden). De meeste feestavonden kost een kaartje 15 euro.

Op vrijdag 11 en maandag 14 augustus is de feesttent voor iedereen vrij toegankelijk. Op dinsdag 15 en woensdag 16 augustus is de entree 10 euro. Alle andere avonden kost een kaartje 15 euro.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar betalen hetzelfde als volwassenen voor een avondkaartje. Een passepartout is voor een kind in deze leeftijd wél verkrijgbaar tegen een lagere prijs. Kinderen betalen slechts 25 euro voor een passepartout.

Tijdens de voorverkoopavond op 7 juni is het ook mogelijk om een menu te reserveren voor de Oktoberfest BBQ op woensdag 16 augustus, dat van 18.00 tot 19.30 uur gehouden wordt. De barbecue, georganiseerd door de Ondernemersvereniging Hoornaar, is vrij toegankelijk voor iedereen. Later op de avond heb je wel een entreebewijs nodig.

Voorpretavond

De oranjevereniging organiseert op woensdag 14 juni een Voorpretavond. Iedereen kan tussen 19.00 en 22.00 uur binnenlopen in het Bruisend Hart. Het volledige programma van de feestweek wordt die avond bekend gemaakt. En bij verschillende eilanden kan je meer informatie inwinnen over bijvoorbeeld de Beste Buurt Bokaal en de Kinderstad.

Het volledige avondprogramma is al wél bekend. Ga naar www.feestweekhoornaar.nl. Hier kan je je ook al opgeven voor de optocht (zaterdag 12 augustus) en playbackshow (maandag 14 augustus).