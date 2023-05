Fotowedstrijd Wandelen langs de Oude Hollandse Waterlinie

REGIo • De jaarlijkse fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft dit jaar als thema ‘Wandelen langs de Oude Hollandse Waterlinie’.

En dat is niet zomaar gekozen. Wandelen langs de Oude Hollandse waterlinie is namelijk echt een belevenis.

“Wij dagen je uit om de wandelschoenen aan te trekken en een mooie foto te maken”, aldus de stichting. Er is voor dit thema gekozen omdat het gebied van deze oudste waterlinie zich daar uitstekend voor leent.

“Op pad langs de linie kom je op de mooiste plekken. Langs kronkelende riviertjes, molens, sluizen, gemalen en door gezellige vestingstadjes. Dwars door het Groene Hart van Holland. De elementen vertellen je het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie.

Men kan tot 1 oktober 2023 foto(‘s) per e-mail insturen. Deelnemers kunnen een geldprijs winnen. De eerste prijs is 150 euro, de tweede 100 euro en de derde 50 euro. De voorwaarden en contactgegevens staan op de website van de stichting: www.oudehollandsewaterlinie.nl/fotowedstrijd-2023.

De stichting heeft vele routes op de website staan. Onlangs heeft de stichting ook een bewegwijzerde langafstand wandelroute ontwikkeld en daar is een nieuwe wandelgids voor uitgegeven. In de gids wordt beschreven hoe je in elf etappes de hele route langs de Oude Hollandse Waterlinie kan wandelen. Deze wandelgids is voorzien van duidelijke informatie, routekaartjes, schitterende foto’s en historische informatie. Met de gids in de hand wandel je dwars door het Groene Hart, van het Muiderslot tot Slot Loevestein.

Voor meer informatie: www.oudehollandsewaterlinie.nl.