Exploitant en stichting voor zwembad De Doetsekom in Giessenburg

51 minuten geleden

Nieuws 316 keer gelezen

GIESSENBURG • Om de toekomst veilig te stellen heeft zwembad De Doetsekom gekozen voor een andere aansturing voor wat betreft de exploitatie van het zwembad.

Die andere aansturing is gedaan in overleg met de gemeente Molenlanden, die heeft aangegeven dat het bestuur van het zwembad daarin zelf een weg mocht kiezen. Er werden door een extern bureau drie scenario’s uitgewerkt. Uiteindelijk heeft het bestuur van het zwembad besloten om verder te gaan met één exploitant en een stichting Gebouwenbeheer.

Bijna onmogelijk

“Het mag duidelijk zijn dat het rond krijgen van de exploitatie voor een buitenbad een bijna onmogelijke zaak is”, vertelt Ruud van Rijn namens het oude bestuur, waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest. Dat oude bestuur heeft nu plaatsgemaakt voor het nieuwe bestuur, dat bestaat uit Desiree Aantjes, Remon van Goolen en Melanie Stout. Als exploitant is Kees Commijs aangesteld. Hij is al jarenlang actief bij de Doetsekom.

Het exploiteren van een zwembad als de Doetsekom is ingewikkeld. In zes maanden tijd, in de lente en in de zomer, dient het zwembad dusdanig veel inkomsten te genereren waardoor alle uitgaven betaald kunnen worden. Van Rijn: “Er is geen buitenbad vergelijkbaar met de Doetsekom waarbij dit lukt. Dit heeft ook te maken met de grootte en diepte van het bad. Hierdoor kan er niet gewerkt worden met vrijwilligers aan het bad, maar moet gediplomeerd personeel worden ingezet.”

Verborgen kosten

Naast deze personeelskosten heeft het bad te maken met veel verborgen kosten, waar de zwemmer gaan weet van heeft. Ruud: “We zijn in Nederland heel goed in alles vast te leggen in wet- en regelgeving met daarbij behorende protocollen. En in plaats van minder regels komen er ieder jaar nieuwe voorschriften bij. Dan spreken we nog niet eens over de stijging aangaande de energiekosten.”

“De keuze voor de nieuwe structuur heeft uiteraard ook te maken met de boodschap die de voormalige gemeente Giessenlanden acht jaar geleden de Doetsekom heeft meegeven: ‘Hier heb je een verzelfstandigingsbuffer en daar moet je het mee doen’. Voorheen kreeg het bad een jaarlijkse subsidie. Dat krijgt het bad niet meer. Met de verkregen inkomsten moeten alle uitgaven gedekt worden”, vervolgt Ruud.

Sentimenten

Dit leidt ertoe dat het meer de kant op gaat van een commercieel bedrijf. Ruud: “En dat heeft weer tot gevolg dat er sentimenten in Giessenburg en Schelluinen naar boven komen. ‘Het bad is niet meer van ons’, wordt soms gezegd. Maar het bad is er gelukkig nog steeds en daar mogen Giessenburg en Schelluinen best trots op zijn.”

Iets wat er ook voor gezorgd heeft dat het bad nog open kan blijven, is het nieuwe verenigingsgebouw en de vele activiteiten die daarin worden georganiseerd. Nu is het mogelijk om het hele jaar door wat opbrengsten te genereren.

Door de gemaakte keuzes verwacht het oude bestuur dat het bad nog jaren open kan blijven. Daarmee is gelijk ook de tijd gekomen dat het bestuur het stokje heeft overgedragen aan nieuwe bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de gebouwen van de Doetsekom.