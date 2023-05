ingezonden mededeling

Ga je vaak op zakenreis? Dan komen deze 5 tips van pas

do 25 mei 2023, 08:09

De laatste gevolgen van de coronacrisis worden langzaam maar zeker weggewerkt. Het zijn zware tijden geweest voor ondernemers, waarbij er helaas ook aardig wat zijn omgevallen. Zij die de coronatijd zijn doorgekomen, kunnen weer volop aan de slag met de dagelijkse gang van zaken. Bedrijven die in het buitenland actief zijn, zullen regelmatig op zakenreis gaan. Dit zijn natuurlijk geen plezierreisjes, maar met de juiste voorbereiding kan het wel een prettige reis worden, waarbij er naast tijd voor zaken ook momenten zijn waarop van de omgeving kan worden genoten.

In dit artikel vind je 5 praktische zaken die handig zijn als je vaak op zakenreis gaat.

Reisverzekering

De verzekering is altijd belangrijk als je op reis gaat. In het geval van zakenreizen is het goed om te weten dat de standaard reisverzekering niet altijd de beste keuze is. Er zijn ook speciale verzekeringen voor zakenreizen. Check daarom altijd goed wat voor jou de meest geschikte optie is. Als je ook regelmatig privé op reis gaat, kan een reisverzekering van Allianz Direct gunstig zijn.

Extra zekerheid

In het geval van zakenreizen kan er snel iets wijzigen. De klant kan een wijziging in de agenda hebben of er is een andere onvoorziene omstandigheid waardoor je de reis moet annuleren. Het is slim om je hiertegen te verzekeren. Dit kan onder meer met een doorlopende reisverzekering van Allianz Direct. Het voordeel hiervan is dat je met de Premium verzekering ook in aanmerking komt voor annulering en de zekerheid hebt altijd verzekerd te zijn.

Denk aan het milieu

Dat er wat moet veranderen om de natuur te redden, is wel duidelijk. De luchtvaart is een van de voornaamste vervuilers. Natuurlijk is het leuk om de hele wereld over te vliegen, maar is dat ook nodig? Digitaal is alles mogelijk. Dit betekent niet dat je nooit meer op zakenreis hoeft te gaan, wel dat het het overwegen waard is om wellicht wat vaker voor een digitale meeting te zorgen.

Plan goed

Een zakenreis is hard werken. Alleen al daarom is een goede planning belangrijk. Daarnaast zorgt een goede planning voor gaten in je agenda, waardoor je iets van de andere omgeving ziet. Zoek thuis alvast op wat je absoluut wilt zien als je op zakenreis bent. Dat motiveert je alleen nog maar meer om je aan de planning te houden.

Plak er een paar dagen aan vast

En als het tijdens de zakenreis te druk is, plak je er toch gewoon een paar dagen aan vast! Je bent er immers toch. Misschien kun je je partner en/of gezin wel meenemen en maken jullie er een korte vakantie van. Een ander voordeel van één of meer extra dagen is dat je wat rust voor jezelf creëert. Als je op dezelfde dag de heen- en terugreis hebt, wordt een pittig dagje.