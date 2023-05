Nipte meerderheid raad Molenlanden kijkt eerst naar Gorinchem voor windturbine-locaties

MOLENLANDEN • Een meerderheid van de Molenlandse gemeenteraad kijkt éérst naar Gorinchem voor potentiële locaties voor windturbines. Wethouder Lock ontraadde een dergelijke motie, maar zonder succes.

Het waren coalitiepartij Doe mee! Molenlanden en oppositiepartij CDA die de knuppel donderdagavond in het hoenderhok gooiden. Zij kregen steun van de eenmansfractie van Progressief Molenlanden, waarmee de motie een nipte meerderheid haalde (14-13).

Avelingen

Gorinchem en Molenlanden zoeken nog naar één of meer locaties voor in totaal zes tot tien grote windturbines. Deze waren aanvankelijk voorzien op Avelingen, maar dat plan strandde op een ‘no go’ van de Gorinchemse gemeenteraad.

Beide gemeenten gaan nu gezamenlijk op zoek naar ‘reële en haalbare alternatieven’. Kansrijke locaties worden in kaart gebracht, waarna zal worden vastgesteld welke van deze locaties het meest aan de gestelde uitgangspunten voldoen. Als er geen nieuwe locaties worden gevonden, zal worden teruggevallen op Avelingen.

Voorkeur

So far, so good.

Doe mee! en het CDA bleken toch wat anders in de wedstrijd te zitten en kwamen met een gezamenlijke motie. Hierin staat onder meer: ‘Nieuwe locaties op het grondgebied van Molenlanden pas aan de raad voorleggen als de potentiële windlocaties op het grondgebied van Gorinchem benut of ongeschikt blijken te zijn’. En ook: ‘Bij gelijke geschiktheid van meerdere alternatieven dient een locatie op Gorinchems grondgebied de voorkeur te hebben’.

Beide fracties, die steun kregen van PM, hebben begrip voor het Avelingen-standpunt van de Gorinchemse raad. ‘We zijn bereid mee te zoeken naar een alternatief. Maar vanuit onze volksvertegenwoordigende taak is het niet realistisch te verwachten dat wij aan onze inwoners uitleggen dat er een alternatief in onze gemeente gevonden wordt dat minder geschikt is dan de uitgangssituatie Avelingen’. De drie partijen kondigden aan t.z.t. tegen een dergelijk alternatief stemmen.

Leveren

“Gorinchem is als eerste aan de beurt om te leveren”, wond Mario de Lijster (Doe mee!) er geen doekjes om. En Wout de Jong (CDA): “Aanvaarding van de motie is voor ons een must om een volgende stap in het proces te kunnen zetten.”

Onder meer SGP en CU staan er anders in. Jacob Leenman en Leo Timmer: “We moeten op voorhand geen beperkingen opleggen of sturing geven.” Bert Snoek (VVD) zou veel liever zien dat wordt ingezet op zonne-energie, kernenergie, waterstof en andere innovaties. Over de motie: “Die straalt wantrouwen uit. Angst is een slechte raadgever.”

Niet wendbaar

Wethouder Jan Lock ontraadde het voorbehoud van Doe mee! en CDA zeer. “U legt de uitkomst al aan de voorkant vast. Dan bent u niet wendbaar.” Het kwam hem op een felle reactie van Wout de Jong te staan. “Wij zijn volksvertegenwoordigers en vinden dit punt juist daarom heel belangrijk.”

Een schorsing leverde geen andere inzichten op. Doe mee! en CDA hielden hun motie overeind. En daar moest de rest van de raad en het college het mee doen, want de stem van PM’er Ferry van der Koelen gaf de doorslag.