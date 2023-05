Brokking (Doe mee): ‘Vragen CDA volstrekt overbodig’

1 uur geleden

Nieuws 156 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het CDA heeft donderdagavond vragen gesteld over de onderbezetting op de juridische afdeling van de gemeente Molenlanden. “Deze vragen zijn volledig overbodig”, vond Bob Brokking van Doe mee! Molenlanden.

Adrie Tukker-Blok uitte haar ongerustheid. “Wij hebben niet het gevoel dat de portefeuillehouder voldoende grip heeft op ontstane situatie. Er is onvoldoende inzicht. Werving heeft topprioriteit. Deelt u die mening?”

“Deze vragen zijn door ons al eerder gesteld. Er zijn door het college toezeggingen gedaan; wij hebben daar vertrouwen in.” Arno van den Hof (VVD) en Corné Egas (SGP) sloten zich bij hem aan.

Dweilen

Burgemeester Theo Segers bestreed dat er sprake is van ‘dweilen met de kraan open’, zoals Adrie Tukker het omschreef. “Dat is niet het geval, al begrijpen we uw zorg. We houden de vinger wel degelijk aan de pols, maar de druk op de arbeidsmarkt is enorm. Dat zien we ook in alle gemeenten rond ons heen.”