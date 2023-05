Wethouder Bikker over tijdelijke stop bouwplannen: ‘Het klotst over de plinten heen’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft een tijdelijke stop ingesteld voor de behandeling van principeverzoeken voor (bouw)plannen.

“Is er alles uit de kast gehaald om capaciteit te vinden?”, wilde SGP-raadslid Bas de Groot donderdagavond van het college weten.

Volgens wethouder Arco Bikker is de hoop dat de formatie van het team Omgevingsvergunning ‘binnenkort weer op orde is’. “Het klotst nu over de plinten heen. Voor nu moeten we roeien met de riemen die we hebben. Binnen het reële hebben we alles uit de gehaald.”