Protestborden langs de Neerpolderseweg in Giessenburg

38 minuten geleden

Nieuws 119 keer gelezen

GIESSENBURG • Ter hoogte van Neerpolderseweg 18 in Giessenburg probeert een bewoner aandacht te vragen voor de slechte staat van de weg ter plaatse.

Door werkzaamheden ten behoeve van nutsaansluitingen van het gebouw de Groene Wei is zijn er diverse putten en hobbels ontstaan. Diverse waarschuwingsborden proberen met name fietsers te behoeden voor een gevaarlijke situatie. Daarnaast wordt het verkeer gevraagd een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur aan te houden om overlast of schade te voorkomen bij de aanliggende (historische) panden.

Het lijkt erop dat bezorgde bewoners hiermee tevens vragen snel een eind te maken aan deze gevaarlijke situatie.