CDA Molenlanden reageert geschrokken op stopzetten behandeling bouwplannen

1 uur geleden

MOLENLANDEN • De CDA-fractie in Molenlanden reageert geschrokken op de mededeling van het gemeentebestuur dat de komende maanden de behandeling van verzoeken voor sommige bouwplannen stopgezet wordt.

Het gaat om principeverzoeken voor (bouw)plannen die passen binnen het bestemmingsplan of met een kleine afwijking zijn toegestaan. Tot aan het eind van het jaar kunnen die, vanwege een personeelstekort, niet afgehandeld worden.

Verplichtingen uitvoeren

De CDA-fractie in Molenlanden reageert hierop geschrokken. “En de schrik is of het gemeentebestuur van Molenlanden, waarvan onze fractie óók deel uitmaakt, wel in staat is om haar verplichtingen jegens haar inwoners naar behoren uit te voeren. Is dit voorval een incident, of hebben wij organisatie(structuur)probleem?”, vraagt Wout de Jong namens CDA Molenlanden aan het gemeentebestuur.

Ook vraagt het CDA zich af of de aanvrager het recht, en de vergunningverlener de plicht heeft om een bouwplan in te dienen dat past binnen het bestemmingsplan. “Gaat u met deze raadsinformatiebrief rechthebbenden belemmeren in de uitoefening van hun recht?”, vraagt het CDA zich af.

Recht uitoefenen

Verder vraagt het CDA: “Waarom zou iemand die op grond van een bestemmingsplan een recht heeft, en voorafgaand aan het uitoefenen van dat recht, principeafspraken met de ambtelijke organisatie willen maken? Dat kan toch alleen maar zijn omdat die aanvrager het traject van die procedure soepel wil laten verlopen? En dat soepele voortraject zou dan toch ook in het belang van de onderbezette organisatie moeten zijn?”

Als iemand zijn bouwrecht wil uitoefenen, moeten er een aantal onderzoeken uitgevoerd worden. De inventarisatie van wat aangeleverd moet worden: daar zijn de principeverzoeken voor bedoeld. Wout de Jong: “Principeverzoek is daarom in onze beleving niet goede woord: het gaat meer om vooroverleg. De aanvrager wil vooraf weten waar zijn plan aan getoetst zal worden. Wat is nu het werkelijke probleem: dat de ambtelijke organisatie vooraf niet weet te formuleren welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, en/of dat het schort aan kwaliteit/capaciteit om de resultaten van de onderzoeken te beoordelen?”

Verder wil het CDA weten of het plan om deze bouwplannen in de ijskast te zetten, op gespannen voet staat met de geest van de Wet, in dit geval WABO, die stelt dat een rechthebbende die zijn recht wil uitoefenen dit uiterlijk na acht weken nadat hij dat kenbaar gemaakt heeft, moet kunnen doen. “Is het u geoorloofd om maatregelen te treffen die op gespannen voet staan met de geest van de Wet, die naar wij weten, net zo belangrijk is als de letter van de Wet?”