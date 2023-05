Muziekvereniging Volharding treedt op in tuin naast Het Slot in Noordeloos

NOORDELOOS • In de tuin naast Het Slot in Noordeloos geeft muziekvereniging Volharding vrijdag 2 juni een buitenconcert.

De Noordelose vereniging geeft daarmee zoals altijd weer een bijzondere draai aan hun uitvoeringen. “Voor dit zomeravondconcert gingen we op zoek naar een geschikte buitenlocatie”, vertelt bestuurslid Ferry Verheij. “Dat was even een zoektocht, maar uiteindelijk kwamen we op de plek waar vroeger Het Slot heeft gestaan. De eigenaren van de woning die er nu staat, aan ‘t Laantje 16, gaven ons groen licht.”

Het zorgt ervoor dat het publiek straks in de groene omgeving van de tuin kunnen luisteren naar Volharding en BigBand Gorcum. “We zorgen dat er wat stoelen, picknicktafels en statafels staan, maar zelf een stoel of een picknickkleed meenemen mag natuurlijk ook. Wel is het belangrijk om te voet of op de fiets te komen; parkeren is er erg lastig.”

Gratis entree

De aanvang is 17.30 uur, de entree is gratis. De muziekvereniging zorgt voor een bar waar drinken gehaald kan worden en diverse etenswaren, zoals hamburgers. “We spelen eerst enkele stukken uit musicals, zoals Les Miserables, en daarna komen de meer poppy nummers van bands als Coldplay. BigBand Gorcum sluit het concert af.”

Last but not least: Noordelozers worden uitgedaagd de lekkerste taart van het dorp te bakken. Inzendingen worden 2 juni gejureerd en wellicht na het concert genuttigd. De prijs: eeuwige roem.