Den Hâneker: volgende Vierdaagse Alblasserwaard toch met potlood in de agenda

HOORNAAR • De kans bestaat dat vereniging voor natuur- en landschapsbeheer Den Hâneker volgend jaar toch weer de Vierdaagse Alblasserwaard organiseert.

Eerder meldde de vereniging dat de 25e editie van dit jaar meteen ook de laatste zou zijn. Maar, zo geeft het bestuur in een persbericht aan: ‘Vanuit de deelnemers hebben we veel hartverwarmende reacties ontvangen. Zij gaven aan heel graag volgend jaar van 8 tot en met 11 mei weer terug te willen komen voor de 26e editie.’

‘Deze data zijn na een aantal gesprekken met de gemeente Molenlanden met potlood in de agenda gezet.’ Om er wel aan toe te voegen: ‘Voor nu is het nog te vroeg om uitsluitsel te geven of dit echt realiseerbaar is. Toenemende veiligheids- en duurzaamheidseisen, stijgende kosten, financiële risico’s en met name een tekort aan vrijwilligers zijn de belangrijkste factoren die hierbij een rol spelen.’

Trots

Dat laat onverlet dat de jubileumeditie wat betreft Den Hâneker meer dan geslaagd was. ‘Met een stijging van 30% (maar liefst 6500 bezoekers bezochten het evenement) kijkt de organisatie trots terug op een geslaagde editie.’

“De speciale Family Proof puzzelroutes uitgezet op Hemelvaartsdag brachten veel gezinnen op het terrei”, blikt bestuurslid Mariëlle de Bruin terug. “Zo had de 20 km fietsroute een stop bij Kaasboerderij Kuiper, inclusief rondleiding door de stallen, en bij zwembad de Doetsekom. Wie liever wilde wandelen in plaats van fietsen kon kiezen uit 5 of 10 km puzzelen met na afloop een lekkere beloning. Ook noemenswaardig was de aanwezigheid van de Zonnebloem. Met een aantal cliënten en vrijwilligers legden zij op zaterdag de 5 km wandelroute af.”

Volherrie

Na het succes van vorig jaar was er ook deze keer een gevarieerd entertainmentprogramma. Met optredens van zeemanskoor Bestevaer, popkoor Let’s get Started, mannenkoor Boezem Boys, het Arkels Visserskoor en blaaskapel Volherrie was er voor elk wat wils . Het kidsplein was dit jaar elke middag geopend met onder meer een springkussen, skelterparcours en meerdere dagen was er een schmink- en ballonartiest.

Lokale ondernemers presenteerden zich tijdens negende Streekparade op zaterdag. Bezoekers maakten daar kennis met streekproducten als boerderij-ijs, kaas, wijn en andere lekkernijen. “De ondernemers die er waren hebben dan ook een recordomzet gedraaid. Ook werden op zaterdagmiddag de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd en de prijsvraag in het zonnetje gezet en brachten Fien en Teun een bezoek aan het terrein.”

Stichting Lach voor een Dag

Zaterdagmiddag werd de cheque aan de Stichting Lach voor een Dag uitgereikt. “Voor elke inschrijving hebben we vanuit de Vierdaagse Alblasserwaard een deel van het inschrijfgeld gedoneerd aan deze lokale stichting die wensdagen organiseert voor kinderen en gezinnen die het zo nodig hebben. Marjanne van Hoorne en Corine Monster namen de cheque ter waarde van 2000 euro in ontvangst, nadat zij met een team vrijwilligers vier dagen lang appeltjes onderweg aan fietsers en wandelaars hadden uitgedeeld op de route.”

