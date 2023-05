Cobi Oosterling schrijft over dorpsfeesten en moord

1 uur geleden

MEERKERK • De Meerkerkse Cobi Oosterling bracht onlangs haar negende boek op de markt: ‘Het Dorpsfeest’. Hoofdpersoon Marije gaat in het verhaal op onderzoek uit, na twee moorden die tijdens dorpsfeesten zijn gepleegd.

De inspiratie voor Het Dorpsfeest haalde Cobi uit een dekenkist. “Ik heb een dekenkist vol kleding die ik tijdens mijn leven heb verzameld. Aan alle kleding zit een herinnering. Een van die herinneringen zijn de dorpsfeesten uit mijn jeugd: een mooie omlijsting voor een verhaal.”

Heerlijke hobby

Cobi vindt het ‘een heerlijke hobby’ om ‘allerlei gewone mensen te bedenken die uiteindelijk ongewone dingen doen’. “Ik bedenk hoe zij omgaan met gevoelens en welke mogelijkheden zij zoeken om een probleem op te lossen.”

Twee moorden

Het probleem dat in Het Dorpsfeest moet worden opgelost bestaat uit twee moorden. “In 1979 verdwijnt Mieke, een meisje van twaalf. Tijdens het volgende feest, vijf jaar later, verdwijnt blonde Neel. De moord op Mieke wordt een cold case en van Neel wordt nooit meer iets gezien of gehoord.Als Marije, een vriendin van Mieke, na een reeks van gebeurtenissen belangrijke ontdekkingen doet, gaat ze verder op onderzoek uit.” Cobi heeft ook nog een romance in haar boek verwerkt.

Boekpresentatie

Tijdens het Summerfestival op vrijdag 9 juni zal Oosterling haar boek presenteren. Het festival vindt plaats op het Lindeplein in Meerkerk en duurt van 16.00 tot 21.00 uur. Het boek wordt uitgegeven door ClusterEffect en verschijnt in druk, als e-book en als luisterboek.

Voor meer informatie: www.cobi-oosterling.nl