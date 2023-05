Oasen: Lager drinkwatergebruik door stijgende energieprijs

REGIO • In 2022 leverde Oasen in totaal 47,2 miljard liter drinkwater. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021 waarin het drinkwaterbedrijf 47,9 miljard liter verpompten. Dat blijkt uit het deze week gepresenteerde jaarverslag.

Door de plotseling opgelopen energieprijs in het najaar, zijn mensen korter gaan douchen. “Hierdoor hebben we in de laatste vier maanden van het jaar 1 miljard liter minder geleverd dan verwacht”, aldus Oasen.

“In het voorjaar ervaarden we juist een piek in het drinkwatergebruik. Tijdens een warme en droge lente, stroomde er op 14 mei het meeste water uit de kraan: 147 miljoen liter. De weersomstandigheden zetten zich door in de zomer, waarin lange tijd geen regen viel. Desondanks kende Oasen het afgelopen jaar geen knelpunten in de drinkwatervoorziening.”

Onvoorspelbaar jaar

Walter van der Meer, directeur Oasen: “2022 is door de Russische inval in Oekraïne een onvoorspelbaar jaar gebleken. Het is een enorm drama dat zich daar al meer dan een jaar voltrekt. Mede door deze oorlog, zijn de kosten voor grondstoffen, energie en materialen onvermijdelijk toegenomen en dat legt druk op de drinkwaterprijs. Toch zullen we moeten blijven investeren om het drinkwater van de toekomst veilig te stellen. Ons uitgangspunt is altijd om tot een betaalbare drinkwaterprijs te komen voor iedereen. Dat past bij deze eerste levensbehoefte.”

In 2022 zette Oasen nieuwe stappen om het drinkwater van nu en de toekomst vorm te geven. Oasen heeft de belangrijke maatschappelijke taak om te zorgen voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit. Al 140 jaar lang voorzien we in deze eerste levensbehoefte in de regio.

Altijd schoon kraanwater leek lange tijd vanzelfsprekend, maar het is duidelijk geworden dat dit niet zomaar het geval is.

Uitdagingen

De uitdagingen waar Oasen voor staat zijn groot. Het klimaat verandert, waardoor bronnen verzilten. Tegelijkertijd nemen ongewenste stoffen in het milieu toe. Concrete acties zijn essentieel om drinkwaterbronnen te beschermen. Bronnen voor de productie van drinkwater moeten zo schoon mogelijk zijn en qua waterkwaliteit verbeteren. “Want, wat er niet in onze drinkwaterbronnen terecht komt, hoeven wij er immers ook niet uit te halen”, aldus Oasen.

Tegelijkertijd erkent Oasen dat zelfs met een directe stop op lozingen van ongewenste stoffen, er helaas nog jarenlang dergelijke stoffen aangetroffen zullen worden in bronnen voor drinkwater. “Daarom versterken we daar waar nodig de zuivering op de locaties.”

Nieuwe zuiveringstechniek

Daarnaast kiest Oasen met membraanfiltratie voor een nieuwe zuiveringstechniek dat ongewenste stoffen maximaal uit het water haalt. “In het afgelopen jaar maakten we grote stappen met de bouw van de zuiveringsstations in Nieuw-Lekkerland en Kamerik. Dit worden de eerste twee zuiveringsstations in Nederland waar drinkwater gemaakt wordt op basis van deze techniek.“

De inspanningen zijn terug te zien in het rapportcijfer dat klanten van Oasen geven voor het water uit de kraan. In 2022 waardeerden zij het drinkwater met een 8,7. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (8,4).

De aandeelhouders van Oasen keurden op dinsdag 23 mei het jaarverslag over 2022 goed.