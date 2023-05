Succesvolle start voor Senior Fit60+ bij de Dompelaar in Groot-Ammers

1 uur geleden

Nieuws 140 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Op dinsdag 23 mei vond de eerste les van het nieuwe seizoen van Senior Fit60+ plaats in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers. Het was een groot succes.

Met bijna 20 enthousiaste deelnemers, zowel vertrouwde gezichten als nieuwe aanwinsten, was de energie voelbaar.

“Onder begeleiding van beweegcoaches van GiGa Molenlanden hebben we onze benen en armen flink laten werken, nadat we waren gestart met een lekker kopje koffie. Vervolgens namen we een verfrissende duik in het extra warme zwemwater. De sfeer was ontspannen en gezellig”, aldus een enthousiaste deelnemer.

Senior Fit60+

Senior Fit60+ is een dynamisch programma speciaal ontworpen voor actieve senioren die graag in beweging blijven en willen genieten van een gezonde en actieve levensstijl. De lessen worden begeleid door ervaren beweegcoaches en bieden een combinatie van lichaamsbeweging, sociaal contact en plezierige activiteiten. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gewaardeerde steun van sponsoren en donateurs van de Vrienden van de Dompelaar.

Voor degenen die nog niet hebben deelgenomen aan de lessen, er volgen er nog drie in de maanden juni, juli en augustus. Voor data en meer informatie over het programma: www.dompelaar.nl/events.