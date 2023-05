ingezonden mededeling

De voordelen van een overkapping

di 23 mei 2023, 08:26

Nieuws 25 keer gelezen

Een overkapping in de tuin is erg stijlvol, praktisch en heeft heel veel voordelen. Het is daarom een goed idee om een overkapping aan huis te laten plaatsen.

Er zijn verschillende vormen van overkapping, zoals een lamellen overkapping, aluminium overkapping of een tuinhuis met overkapping. We noemen een aantal voordelen van een overkapping.

Langer van de tuin genieten

Met een overkapping heb je langer genot van je tuin, zeker wanneer je kiest voor een overkapping met glas. Zo heb je namelijk geen last van wind, regen of kou en kun je in de zomeravonden langer buiten zitten. Er zijn verschillende overkappingen die je helpen om regen en wind tegen te houden, zodat je heerlijk ontspannen van je tuin kunt genieten. Zo hoef je niet snel bang te zijn voor natte voeten of kou.

Veel keuze

Er zijn veel verschillende soorten en maten overkappingen, waardoor je eigenlijk altijd wel een overkapping vindt die bij jouw woning past. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Wil je een overkapping met terras aan je huis vast? Dat is geen probleem! Dit is ook heel fijn om het hele jaar door van je tuin te kunnen genieten, omdat je niet naar buiten hoeft om bij je overkapping te komen. Maar je kunt ook kiezen voor een overkapping aan je tuinhuis of een overkapping voor je jacuzzi of zwembad. Verder heb je verschillende materialen, zoals hout of aluminium, voor de overkapping. Je kunt deze ook verder afwerken met glas, of een lamellen overkapping nemen, zodat je de overkapping ook open kunt doen voor zonlicht.

Bescherming tegen zon

Het is inmiddels alom bekend dat je voorzichtig moet zijn met zonlicht en de UV-straling. In de zomer is dit zeker een uitdaging, omdat de UV-index dan vaak hoger is, waardoor je dus sneller verbrandt. Een overkapping is hier een heel handige toevoeging voor, omdat je hierdoor lekker in de warmte kunt zitten met bescherming tegen de zon. Je kunt zelfs op het heetste moment van de dag lekker buiten zitten, beschermd tegen de zon. Dit is niet alleen ontzettend comfortabel, maar ook veilig voor jou en je gezin. Het is met kinderen ook heel fijn om een overkapping te hebben. Ze kunnen namelijk onder de overkapping fijn spelen, zonder dat je je veel zorgen hoeft te maken over verbranden.

Waardestijging

Voor een terrasoverkapping heb je vaak geen bouwvergunning nodig van de gemeente, wat erg fijn is. Daarnaast is het plaatsen van een overkapping gemakkelijker dan bijvoorbeeld een uitbouw, terwijl je toch een stuk woonruimte toevoegt aan je woning. Dit heeft nog een groot voordeel, want door de extra woonruimte heb je ook een waardestijging voor je huis. Door de overkapping ziet je huis en tuin er vaak mooier uit, mits je kiest voor een overkapping die bij de stijl van de woning past. Hierdoor stijgt de waarde en zul je de investering van een overkapping vaak terugverdienen bij de verkoop van de woning. Daarnaast heb je een ideale plek voor tuinmeubelen, zoals een loungebank of tuintafel.