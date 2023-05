ingezonden mededeling

Hoe vind je opdrachten als ZZP’er?

di 23 mei 2023, 08:22

Als ZZP’er kan het een uitdaging zijn om opdrachten binnen te halen, zeker wanneer je net gestart bent. Maar ook ervaren ZZP’ers kunnen moeite hebben met het binnenhalen van voldoende opdrachten voor een passend inkomen.

Er zijn verschillende manieren om opdrachten te vinden. Wij geven je een aantal belangrijke tips.

Wat is een ZZP’er?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een ZZP’er nu precies is: ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. De naam zegt het al: een ZZP’er is een zelfstandig ondernemer, die geen personeel in dienst heeft. Er zijn verschillende criteria die de Belastingdienst hanteert om te bepalen of je een ZZP’er bent, zoals de risico van je werkzaamheden, bekendmaking van het ondernemerschap, het streven naar meerdere opdrachtgevers, en de zelfstandigheid bij het inrichten van de eigen werkzaamheden en de uitvoering daarvan.

Optimaliseer je CV

Het is belangrijk dat potentiële opdrachtgevers weten wat jij kunt en waar ze je voor kunnen inschakelen. Zorg er daarom voor dat je CV en portfolio up-to-date blijven. Iedere voltooide opdracht voeg je toe aan je CV, zodat potentiële opdrachtgevers je ervaring kunnen zien. Dit is belangrijk, omdat je jezelf moet verkopen. Door te laten zien dat je verschillende opdrachten succesvol hebt kunnen voltooien, laat je zien wat je toegevoegde waarde is en dat je goed bent in wat je doet. Opdrachtgevers zullen dit heel fijn vinden om te zien en sneller ervoor kiezen om de ZZP opdrachten naar jou te sturen.

Maak gebruik van platforms voor ZZP’ers

Er zijn verschillende platforms online te vinden, die graag opdrachtgevers en ZZP’ers helpen om elkaar te vinden. Zoek je een ZZP’er voor een bepaalde opdracht, zoals het schrijven van teksten of het consulteren van de opdrachtgever? Dan kun je bij diverse platforms de opdracht laten plaatsen. Op die manier vind je snel een professional die bij je opdracht past. Voor jou als ZZP’er is dit ook handig, want je kunt zo gemakkelijk nieuwe opdrachten vinden en in contact komen met opdrachtgevers. Dit gebeurt zonder een recruiter. Hierdoor is alles transparant en zijn er geen onnodige extra schakels tussen jou en je opdracht.

Bovendien kun je vaak een alert inzetten, zodat je op de hoogte wordt gebracht als er een passende opdracht op het platform geplaatst wordt. Zo kun je razendsnel reageren op toepasselijke opdrachten. Je hebt daarnaast zelf in de hand op hoeveel opdrachten je reageert en op welke opdrachten je reageert.

Netwerken

Het geldt voor heel veel ondernemers, maar zeker voor ZZP’ers is een groot netwerk belangrijk. Dit heb je vaak niet direct als je begint, maar dit bouw je op door opdrachten goed uit te voeren. Daarnaast kun je netwerkborrels en andere netwerk events bijwonen, zodat je meer mensen leert kennen. Zodra je wat meer opdrachten hebt kunnen uitvoeren en je meer naamsbekendheid hebt gecreëerd, zul je merken dat je minder hard hoeft te zoeken naar een geschikte opdracht. Daarnaast werkt mond-tot-mondreclame ook erg goed: voltooi jij een opdracht zeer goed voor persoon X, dan kan het zijn dat deze persoon jou aanraadt bij persoon Y voor een gelijkaardige opdracht.