Meer kansen voor weidevogels dankzij drones

1 uur geleden

Nieuws 151 keer gelezen

BRANDWIJK • Het is nog geen vijf uur in de ochtend als Arjan de Jong uit Schoonrewoerd zijn drone oplaat boven een Brandwijks weiland. De drone registreert warmte, waardoor De Jong nesten en jonge weidevogels vindt.

Weidevogelvrijwilliger Henk Erkelens uit Molenaarsgraaf loopt met stokken achter De Jong aan, om locaties te markeren. Het is niet toevallig dat De Jong en Erkelens hier vandaag, op dinsdag 23 mei, het land afspeuren. “Dit perceel mag vanaf 22 mei gemaaid worden”, vertelt Erkelens. “De boer wil morgen maaien. Op andere percelen gelden data van 1 en 15 juni, zodat weidevogels meer kans hebben om hun jongen groot te brengen.”

Verbluffend

In het eerste uur vonden de vrijwilligers al vier nesten, van tureluurs, kieviten en scholeksters. “Het is ideaal weer”, zegt Erkelens blij. “Bewolkt en koud, dan zie je de warme plekken goed. De drone wordt steeds vaker ingezet, de resultaten zijn verbluffend. Met de drone besparen we tijd en ontdekken we meer. Er zijn alleen weinig dronepiloten die dit werk willen doen omdat je om 5 uur in het veld moet staan. Als de zon opkomt worden de beelden onduidelijk.”

Oplichtend puntje

De Jong staat stil en wijst naar het scherm van zijn camera. “Hier zie je een puntje oplichten. En daar ook.” Hij zoomt in. Duidelijk komen jonge grutto’s in beeld. Ze verschuilen zich in het hoge gras en zijn daardoor voor vrijwilligers bijna niet te vinden met het blote oog.

Maaien

Als de mannen in kaart hebben gebracht waar de vogels zich bevinden kan er in land waar koeien lopen schrikdraad gezet worden om plekken met nesten en jonge vogels. Land waar de boer gaat maaien krijgt markeringsstokken, zodat hij de nesten en pullen kan ontzien. Niet elke boer heeft daar zin in. Erkelens: “Onlangs waren we bij een boer waar we meer dan zestig gruttopullen vonden. Toch ging de boer alles maaien. Ik ben bang dat de pullen allemaal in hooibalen terecht zijn gekomen.”

Kraaien

In Brandwijk kijkt Erkelens vrolijk om zich heen. Hier gaat het gelukkig wél goed, dankzij bescherming en het creëren van de juiste omstandigheden. Vijf jaar geleden zaten er nauwelijks weidevogels op de percelen. De weinige jongen die er uit hun ei kropen, werden opgegeten door kraaien. Wie nu door het land loopt ziet hoe de kieviten profiteren van elkaars aanwezigheid; samen vormen ze een sterke luchtmacht die rovers verjagen, vaak met succes.