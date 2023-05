Personeelstekort bij gemeente Molenlanden: aanvragen bouwplannen in de ijskast

MOLENLANDEN • Vanwege een tekort aan personeel moet de gemeente Molenlanden de komende maanden de behandeling van verzoeken voor sommige bouwplannen stopzetten.

Het gaat om principeverzoeken voor (bouw)plannen die passen binnen het bestemmingsplan of met een kleine afwijking zijn toegestaan, meldt de gemeente Molenlanden.

Tot eind vorig jaar bestond de bezetting op de betreffende afdeling uit circa negen medewerkers, met op piekmomenten een verdere aanvulling met extra inhuur. Met deze bezetting kon de werkvoorraad uitgevoerd worden.

Personele mutaties

Er waren diverse personele mutaties, maar het lukte Molenlanden redelijk om nieuwe inhuur te organiseren. Maar we merken dat de doorlooptijden van instroom steeds langer worden”, aldus het gemeentebestuur. “Door de landelijke vraag naar casemanagers hebben onze leveranciers minder gekwalificeerde mensen beschikbaar. Dit wordt mede bepaald doordat Molenlanden verder gaat in haar dienstverlening, en daardoor een complexe beleidsomgeving ontstaat voor de vergunningverleners. We kunnen daardoor, ook met de huidige inhuur, de binnenkomende aanvragen en verzoeken niet direct oppakken.

Ondanks de toenemende inflatie en stijgende kosten voor bouwmaterialen en diensten neemt de stroom aan aanvragen voor een omgevingsvergunning toe. Inwoners kiezen volgens de gemeente steeds vaker voor (ver)bouwen in plaats van verhuizen. Dat levert niet alleen meer maar ook meer ingewikkelde aanvragen op.

Voor verschillende procedures (wabo vergunningen, principeverzoeken en afhandeltermijnen voor bezwaar) lopen de wachttijden op. Er zijn op dit moment 22 openstaande aanvragen, met een termijn van 8 weken) en 22 principeverzoeken. “Terwijl de medewerkers van het team al een te vol werkpakket hebben”, aldus het gemeentebestuur.

Vanwege de komst van de Omgevingswet worden in de tweede helft van het jaar 2023 nog eens extra aanvragen Omgevingsvergunning verwacht.

Overwegingen

Om de verwachtingen van initiatiefnemers te managen is een prioritering nodig. Hierbij zijn enkele overweging gemaakt. Voor WABO-procedures geldt een wettelijke termijn en datzelfde geldt voor de afhandeling van bezwaarschriften.

Voor het onderdeel ‘principeverzoeken’ geldt geen wettelijke termijn. Hiermee gaat de gemeente Molenlanden vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 als volgt om. Principeverzoeken worden wel aangenomen, maar elke twee weken wordt bepaald welk voorstel voorrang moet hebben, of snel afgehandeld kan worden. En welke verzoeken op een wachtlijst komen.

De gemeente gaat de aanvrager hierover vervolgens informeren, zodat men weet dat het is ontvangen maar dat het niet gelijk opgepakt kan worden. De verzoeken die voor 1 mei 2023 zijn ingediend, worden nog verwerkt.

Maatregelen

“Daarnaast hebben we onlangs onze werving strategie aangepast en zijn intern maatregelingen genomen, waardoor wij verwachten beter te kunnen concurreren met andere werkgevers en zodoende ons team van vaste mensen, samen met de inhuur op te kunnen bouwen”, meldt de gemeente verder.

“Wij betreuren het dat, vanwege de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt, deze tijdelijke stop ook voor het team Omgevingsvergunning moet worden ingesteld. Maar hebben er vertrouwen in dat de behandeling van principeverzoeken vanaf januari 2024 weer voortvarend kan worden opgepakt”, aldus het gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief.