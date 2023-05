Volley Meerkerk organiseert de Beachweek

MEERKERK • Volley Meerkerk’95 organiseert van 21 tot en met 24 juni voor de negende keer de Plus Versteeg-Meerkerk Beachweek op sportpark de Burcht in Meerkerk, bij de voetbalvelden.

Er zijn verschillende toernooien. De start is op woensdagavond 21 juni met een straten-/vriendentoernooi. Dit is een 4-4 toernooi. Op donderdag 22 juni is het jaarlijkse bedrijventoernooi, ook 4-4 en op zaterdag organiseert Volley Meerkerk een 2-2 beachvolleybaltoernooi. Iedereen kan een team vormen. Het is wel verplicht om in te schrijven. Dat kan via www.volleymeerkerk.nl/beachen. Hier is ook meteen meer informatie te vinden over de verschillende toernooien.