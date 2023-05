Stichting NAH-Vraagwijzer start opleiding NAH-ervaringsdeskundige in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Stichting NAH-Vraagwijzer is van plan om binnen Vijfheerenlanden ervaringsdeskundigen te gaan inzetten voor het ondersteunen van NAH getroffenen. De cursus die hierbij moet helpen, is bestemd voor mensen met Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) en mantelzorgers van NAH-getroffenen, wonende in Vijfheerenlanden. In september 2023 start de eerste groep.

“Hersenletsel heb je niet alleen, het ráákt alle betrokkenen”, aldus Stichting NAH-Vraagwijzer. De soorten hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan zijn net zo uiteenlopend als de betrokkenen zelf en de manier waarop zij daarmee omgaan.

“In deze training krijg je als deelnemer nieuwe inzichten en uitbreiding van gereedschap om met meer zelfvertrouwen en nieuwe mogelijkheden je toekomst in te gaan. Je leert vaardigheden die nodig zijn voor het bieden van ondersteuning in het proces van herstel na een hersenletsel. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op communicatie en persoonlijke effectiviteit. Met de kennis en kunde uit deze training kan je andere mensen en lotgenoten behulpzaam zijn en een luisterend oor bieden in hun ontwikkeling en herstelproces.”

Voor meer informatie of aanmelding: info@NAHvraagwijzer.nl of www.nahvraagwijzer.nl/training_vhl.