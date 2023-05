Open dag bij zorgboerderijen in de regio

REGIO • Diverse zorgboerderijen uit de regio doen mee aan de open dag op zaterdag 3 juni.

Tijdens de Open dag laten zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg zien wat ze doen. Veelal zijn er deelnemers (hulpboeren) aanwezig, worden er producten van eigen boerderij aangeboden en zijn er kinderactiviteiten.

De zorgboerderijen die aangesloten zijn bij de Federatie, hebben vaak prachtige plekjes gecreëerd. Hier even een kijkje nemen is een leuk uitje voor het gezin, waarbij er vaak dieren geaaid kunnen worden, producten geproefd en soms is er nog een optreden.

Op www.zorgboeren.nl staan deelnemende zorgboerderijen. De Bernerboefjes uit Groot-Ammers, Eben-Haëzer uit Nieuw-Lekkerland, Gewoon Anderz uit Noordeloos doen in ieder geval mee. Sommige zorgboerderijen zijn een andere dag geopend.