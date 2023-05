Van Vliet´s Weidewinkel uit Nieuw-Lekkerland viert de Nationale Kaasweek

52 minuten geleden

Nieuws 118 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Bij Van Vliet’s Weidewinkel op winkelcentrum Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland wordt van 26 mei tot en met 1 juni de Nationale Kaasweek gevierd.

Met de wetenschap dat de gemiddelde Nederlander maar liefst 19,1 kilo kaas per jaar eet, gaan maar liefst 100 kaasspecialisten een feestje bouwen tijdens de Nationale Kaasweek. De populariteit van kaas is nog steeds groot en dat willen ze vieren bij de Van Vliet’s Weidewinkel. Tijdens de Nationale Kaasweek ontvangt iedere klant bij aankoop van minimaal 750 gram kaas een heerlijke kaasdipper cadeau ter waarde van 2,25 euro.

“Kaas is een enorm populair en gezond product en heeft niet voor niets een plek in de schijf van vijf”, aldus Jan-Kees van Vliet. Kaas levert samen met de melk en melkproducten gemiddeld ongeveer 60% van de dagelijkse inname van calcium. En 40% van die van vitamine B12. Zuivel is daardoor belangrijk voor een gezonde voeding in Nederland, heeft het Voedingscentrum vastgesteld.

“Wij zorgen het hele jaar door voor de meest bijzondere kazen. Tijdens de Nationale Kaasweek laten wij onze klanten hier graag mee kennismaken. Voor de kleinste kaasliefhebbers hebben we een kleurplaatwedstrijd met lekkere prijzen”, vertelt Jan-Kees tot besluit.