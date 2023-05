Op obs De Springplank in Meerkerk helpen Ilse en haar hulphond Siem met leren lezen

MEERKERK • Op 30 mei is het Wereld MS-dag. Deze internationale dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de ziekte Multiple Sclerose. Dit jaar staat de dag in het teken van verbinding. In Meerkerk wordt daar op een mooie manier invulling aan gegeven.

Veel mensen met de diagnose van MS worden afgekeurd voor hun werk. Hoe behoud je dan toch verbinding met de maatschappij? Leerkracht Ilse de Goeij overkwam het en een onverwachte ontmoeting leidde tot vrijwilligerswerk voor haar en haar hulphond Siem.

Als Ilse met haar moeder op pad is in het dorp wordt er regelmatig naar haar geroepen en gezwaaid. Juf Ilse, klinkt het dan over straat en dat bezorgt haar een grote glimlach. Ilse: “Het zijn de leerlingen van obs De Springplank, waar ik vrijwilligerswerk doe. Ze kennen me allemaal en weten heel goed dat ze mijn hulphond Siem niet mogen roepen of aaien, want die is aan het werk. Twee ochtenden in de week ondersteun ik de leerkrachten. Ik begeleid groepjes leerlingen die moeite hebben met lezen. Ik vind het heerlijk, want ik hoor bij het team en ik kan mijn kennis en talenten weer inzetten om leerlingen verder te helpen.”

Ilse heeft, toen zij volledig afgekeurd werd, veel thuisgezeten, de coronacrisis begon en ze was voorzichtig voor haar gezondheid. Vorig jaar werd ze voor het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS) gevraagd. In dit project leren kinderen uit groep 7 en 8 hoe het is om gehandicapt te zijn. Bijvoorbeeld doof zijn, braille lezen of in een rolstoel zitten. Ilse: “Ik vond het leuk om daaraan mee te doen en de scholen te bezoeken, ik merkte dat ik weer wilde bijdragen. Op De Springplank kwam ik in contact met mijn oud-collega Susanna en zo ontstond het idee voor dit vrijwilligerswerk!”

In Nederland leven zeker 25.000 mensen met deze ziekte. Hoe MS ontstaat en wat de oorzaken zijn is nog niet bekend. Daar is nog veel onderzoek voor nodig. Vanaf 26 juni is de jaarlijkse collecte voor onderzoek naar MS. Op www.nationaalmsfonds.nl en www.msvereniging.nl is meer informatie te vinden over de ziekte.