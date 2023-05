Scholenwedstrijd bij zomerexpositie van de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de zomer van 2023 organiseert Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam een boeiende expositie ‘Poppenhuizen en andere miniatuur’. Hieraan is een scholenwedstrijd gekoppeld, waarbij de uitvoering ligt bij School & Bedrijf. Tien scholen in de wijde regio hebben zich hiervoor intussen aangemeld.

Bij de jaarlijkse zomerexpositie werkt het museum samen met School & Bedrijf. Het loket voor de 3 O’s in de regio: Onderwijs - Ondernemers – Overheid. Doel is om initiatieven rondom de arbeidsmarkt en het onderwijs uit te voeren en te versterken om jongeren goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, faciliterend, verbindend en toekomstgericht. School & Bedrijf vindt de tentoonstelling een mooie kans om leerlingen wederom in aanraking te laten komen met techniek. Gezien het enorme tekort aan gekwalificeerd technisch personeel in de regio is dit van groot belang. Andere meewerkende partners zijn Sterk Techniek Onderwijs en MC Forte.

Het is de bedoeling dat elke school een werkstuk inlevert, dat is gemaakt van oude ‘elektronische’ apparaten. Dit werkstuk is een combinatie van een apparaat en een appartement, oftewel een ‘apparatement’. De basisscholen in Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Altena en Molenlanden zijn benaderd voor deelname. Tien basisscholen uit deze regio hebben zich voor de wedstrijd ingeschreven. De benodigde materialen worden in de vorm van een werkpakket ter beschikking gesteld door de participerende partners.

Alle werkstukken worden beoordeeld door ‘de techniekmeesters’. De 5 beste werkstukken zullen op de expositie in De Koperen Knop tentoongesteld worden. Voor het ontwerp dat het best uit de bus komt is een waarderingsprijs beschikbaar. Op woensdag 14 juni om 11.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Dan vindt tegelijkertijd ook de officiële opening van de expositie plaats.

De expositie Poppenhuizen en andere miniatuur is te zien van 10 juni tot en met 2 september 2023 kan worden bezocht op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus is het museum ook op maandag van 13.00 tot 17.00 uur open. Het museum heeft ook een museumcafé, dat tegelijk met het museum open is. De theetuin is op woensdagmiddag tot en met zaterdagmiddag open, mits het weer dit toelaat.