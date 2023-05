Werelderfgoed Kinderdijk houdt open dagen om vrijwilligers te werven

KINDERDIJK • Om nieuwe vrijwilligers te werven voor Werelderfgoed Kinderdijk, organiseert de stichting binnenkort twee open dagen.

Het team herbergt momenteel zo’n 225 enthousiastelingen, maar versterking is gewenst. Voor wie ook interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, zijn er op dinsdagmiddag 30 mei van 14.00 tot 16.00 uur en zaterdagochtend 3 juni van 10.00 tot 12.00 uur open dagen.

Tijdens deze open dagen krijgen geïnteresseerden de kans om meer te leren over de vrijwilligersfuncties binnen het Werelderfgoed. Daarnaast stappen bezoekers met elkaar aan boord van de rondvaartboot om het gebied alvast te verkennen. Van gids tot schipper en van klusser tot host, er zit altijd wel een passende functie tussen, meldt de stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Als vrijwilliger bij de molens van Kinderdijk ontdek je hoe het is om actief bezig te zijn in de buitenlucht, terwijl je bezoekers van over de hele wereld spreekt en ontmoet. Daarnaast is de samenwerking met de andere vrijwilligers een leuke manier om je eigen kring uit te breiden

Voor meer informatie en aanmelding: www.kinderdijk.nl/opendag of 078-6912830.