Burgemeester Sjors Fröhlich na ‘ophef’: ‘Natuurlijk blijf ik op Twitter’

do 18 mei 2023, 12:24

Nieuws 2.558 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Een tweet van burgemeester Sjors Fröhlich heeft het nodige losgemaakt gisteravond en vanmorgen. Fröhlich berichtte gisteravond te stoppen met Twitter, omdat een inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden hem dreigde aan te klagen wegens ambtsmisbruik. Vanmorgen liet de burgmeester weten wel degelijk actief te blijven op het medium.

"Beste volgers. Ik ben helaas gedwongen om te stoppen met Twitter. Zo niet, dan kom ik voor de rechter wegens het plegen van een ambtsmisdrijf. Het was een voorrecht. Tot ooit…", tweette Fröhlich gisteravond. Bij het bericht voegde hij de tekst van een mail die hij eerder die dag had ontvangen van een inwoner van VIjfheerenlanden.

Ambtsmisbruik

Daarin valt te lezen: "Blijkens de website van de gemeente Vijfheerenlanden is het enige officiële account van de gemeente Vijfheerenlanden: @5heerenlanden. U gebruikt zelf het account:@SjorsFröhlich, waarbij u gebruik maakt van een deel van het logo van de gemeente en een profielfoto waarop u de ambtsketting draagt. Het verwerven van enig persoonlijk voordeel door gebruikmaking van het ambt van burgemeester en/of de ambtsketting is strijdig met de afgelegde eer- of belofte. U pleeg derhalve ambtsmisbruik."

De verzender van het bericht verzoekt de burgemeester vervolgens om te stoppen met zijn Twitter-account. Indien dit niet gebeurd wordt er gedreigd met een aanklacht.

Twitter-storm

Fröhlich is zeer actief op Twitter en zijn bericht dat hij stopt met het medium krijgt dan ook direct veel reacties. Veel mensen vragen zich af of het om een grap gaat en spreken hun verontwaardiging uit. Veel reageerders vragen zich of Fröhlich daadwerkelijk meent dat hij stopt. In totaal is het bericht vanmorgen ruim 350.000 keer bekeken.

Vanmorgen komt de burgemeester met een nieuw bericht: "Goedemorgen, wat een ophef. De brief is van een inwoner en echt, maar ik blijf natuurlijk op Twitter, met ambtsketen en al. Mocht er aanklacht komen wegens plegen van een ambtsmisdrijf dan zie ik dat met vertrouwen tegemoet (althans dat zegt mijn advocaat). Dank jullie wel!"

In een reactie laat Fröhlich weten: "Nee, ik stop niet. Maar ik vond het wel goed om te laten weten hoe sommige mensen denken en reageren." Of de verzender van de brief daadwerkelijk een aanklacht gaat indienden zal moeten blijken.