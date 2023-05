Verkeershelden basisschool Oud-Alblas spreken automobilisten aan op veilig rijgedrag

OUD-ALBLAS • Als ware verkeershelden spraken leerlingen van de Groen van Prinsterer school in Oud-Alblas op woensdag 17 mei samen met de politie en wethouder Johan Quik automobilisten aan om te vragen of ze ook een verkeersheld willen worden.

Rond het verkeerspunt bij de Dorpsstraat in Oud-Alblas kregen ruim 50 automobilisten te horen dat deze plek een risicovol verkeerspunt is, waar alle verkeersdeelnemers extra goed moeten opletten. De verkeershelden gaven tips mee om in de toekomst nóg beter op te letten.

De jonge verkeershelden, gehuld in een rode cape en met een rood masker, spraken in kleine groepjes automobilisten aan. “Wilt u ook een verkeersheld worden? Weet u wat de belangrijkste verkeersregels zijn?” Na het korte gesprek deelden ze een sticker met hun naam uit en een flyer over deze ludieke gedragscampagne.

Minder verkeersslachtoffers

Als ambassadeur verkeersveiligheid, zet de gemeente Molenlanden zich in voor minder verkeersslachtoffers. Wethouder Johan Quik: “Het is belangrijk dat mensen aandacht hebben hoe ze zichzelf gedragen in het verkeer en bewust op hun omgeving letten en snelheid. De Verkeershelden-campagne helpt daar zeker bij!”

De verkeersheldencampagne past goed binnen de doelstelling van gemeente, regio en politie om samen te werken en kennis te delen. Deze verkeershelden-campagne sluit aan bij de gemeentelijke en provinciale missie: “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”. Voor meer informatie: www.maakeenpuntvannul.nl.