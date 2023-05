Wijngaarden bang voor overlast nieuwbouw Sliedrecht

1 uur geleden

Nieuws 131 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Inwoners van Wijngaarden zijn bang dat zij na voltooiing van nieuwbouw door de gemeente Sliedrecht wooncomfort zullen inleveren en verkeersoverlast erbij krijgen. ‘De meeste mensen vinden rust en ruimte belangrijk, dat lever je allebei in.’

Wethouder Ton Spek van Sliedrecht vertelde maandagavond 15 mei in Wijngaarden over de plannen van zijn gemeente en beantwoordde vragen. Er waren 130 mensen aanwezig, voor het overgrote deel inwoners van Wijngaarden. De avond was georganiseerd door de Klankbordgroep Wijngaarden.

Uitkijken op nieuwbouw

Sliedrecht heeft plannen voor de bouw van 1400 tot 1800 woningen, ten noorden van de spoorlijn. Sandria de Wild van de klankbordgroep: “Meer dan de helft van het dorp gaat uitkijken op de nieuwbouw. Het idee is dat er vijf tot zes hoog gebouwd gaat worden. Het gaat om 60 procent betaalbare huizen en 40 procent luxere woningen. De hoogbouw komt langs de Betuwelijn, aan de polderkant komt meer laagbouw.”

Het dorp is bang voor veel overlast door extra verkeer. “Er is nu al veel sluipverkeer door het dorp. Als de ontsluiting via de N218 en de N214 gaat lopen, komt er waarschijnlijk nog meer sluipverkeer. De verkeersdrukte maakt oversteken van de provinciale weg bij het Oosteinde nu al lastig.”

Nog niet zeker

Het is nog niet zeker of de plannen doorgaan. De Wild: “De gemeente heeft een ambitiedocument opgesteld, dat document staat ook op onze site. Daarin staat hoe de wijk eruit moet gaan zien. Het document ligt bij een groep projectontwikkelaars die grond hebben tussen de Tolsteeg en de Kweldamweg. Er is hen gevraagd om in september met een plan te komen.”

Wat de provincie van het plan vindt is nog niet duidelijk. “Gezien de politieke verschuiving in de Provinciale Staten kunnen de ideeën over wat er in het Groene Hart wel of niet mag verschoven zijn. Het Rijk heeft subsidie toegezegd voor een fly-over over de A15. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente binnen vijf jaar begint met de bouw van de wijk. Wij denken: als het Rijk zo voor bouwen is, heeft de gemeente een sterke troef in handen.”

Goede informatie

De klankbordgroep wil er in de eerste plaats voor zorgen dat inwoners van Wijngaarden goed geïnformeerd worden over de plannen. Daarnaast wil de groep inventariseren wat er leeft in het dorp, met betrekking tot de Sliedrechtse plannen.

In het plan zou aandacht zijn voor beplanting aan de polderzijde. De inwoners van Wijngaarden vragen zich af of dit afdoende is om gebouwen van 5 tot 6 verdiepingen af te schermen.Verder is er aandacht gevraagd voor eventuele concurrentie met de school in Wijngaarden, als er in het plan een school wordt opgenomen.

Enquête

Binnenkort ontvangen alle inwoners van Wijngaarden een enquête over de plannen. “Die willen we binnen een week of drie huis aan huis verspreiden. Ik hoor verschillende mensen die er moeite mee hebben dat er in het Groene Hart huizen komen. Waar houdt het op? Sliedrecht blijft groeien. Eventueel zullen we een gesprek organiseren met inwoners, over wat ze ervan vinden.”

“We willen nagaan of het plan voor ons eventueel kansen biedt, zoals Sliedrecht aangeeft. Maar de meeste mensen vinden rust en ruimte belangrijk. Dat lever je allebei in. De bouwplannen gaan voor Wijngaarden in ieder geval weinig toevoegen. Misschien voor mensen die er willen wonen, kinderen van inwoners of senioren bijvoorbeeld.”

Verkeersveiligheid

Over manieren waarop Sliedrecht de inwoners van Wijngaarden tegemoet wil komen zegt De Wild: “De verkeersveiligheid voor fietsers op de Tolsteeg is voor ons een zorgpunt. We willen daar al jaren graag een fietspad. De gemeente verwijst naar Waterschap Rivierenland, maar dat komt nog niet over de brug.”

Voor mensen in Wijngaarden is het belangrijk dat Sliedrecht goed bereikbaar blijft. “Er zijn nu plannen voor een reconstructie van de Parallelweg, aan de zuidzijde van de Betuwelijn. Daarbij wil Sliedrecht het fietspad verplaatsen, dat zou voor ons nadelig zijn. Een fietstunnel bij het station zou voor inwoners van Wijngaarden een oplossing zijn.”

Voor meer informatie: www.klankbordgroepwijngaarden.nl.