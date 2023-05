UWV: Regio Gorinchem springt om medewerkers kinderopvang

43 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • Werkgevers in de kinderopvang hebben in Gorinchem te maken met een tekort aan personeel.

Het personeelstekort in de kinderopvang zorgt ervoor dat meer mensen thuis voor hun kinderen zorgen en zo niet beschikbaar zijn om meer uren te gaan werken. Dit schetst het belang van werken in de kinderopvang. Ook in arbeidsmarktregio Gorinchem werken UWV, gemeenten, werkgevers, sector en opleiders samen op personeelstekorten aan te pakken.

De kinderopvang vervult als maatschappelijke sector een essentiële rol voor het functioneren en de kwaliteit van de samenleving. Werkgevers in alle sectoren kunnen te maken krijgen met een moeizamere vervulling van hun vacatures als kinderopvang onvoldoende beschikbaar is voor huidig en toekomstig personeel. Arbeidspotentieel dat nog aan de kant staat of meer uren wil werken, blijft dan onbenut.

Zeer krappe arbeidsmarkt

Uit een peiling onder werkgevers in kinderopvangorganisaties blijkt dat zij als drie belangrijkste oorzaken van het personeelstekort noemen: het ziekteverzuim van werknemers (67%), te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%), en dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat ze niet hebben kunnen inlopen (51%). Oplossingen om het personeelstekort aan te pakken zijn:

• bevordering van zij-instroom;

• terugdringen van verzuim en verloop;

• opzetten van combi-banen;

• inzetten van stagiaires.

Grote tekorten

UWV verstrekte eind april 2023 in Gorinchem aan minder dan 10 (pedagogisch) medewerkers kinderopvang een WW-uitkering. Het aantal openstaande vacatures voor (pedagogisch) medewerker nam tegelijkertijd toe naar 50 vacatures in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Meer ouders zullen naar verwachting een beroep doen op de sector als de kabinetsplannen worden doorgevoerd om voor alle werkende ouders de kinderopvang nagenoeg geheel te vergoeden. AFB Research voorspelt voor 2032 op basis van deze plannen een landelijk personeelstekort van 32.500 personen in de kinderopvang.

Vaardigheden

In arbeidsmarktregio Gorinchem werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders nauw samen om mensen aan een duurzame baan te helpen. De kinderopvang is een van de branches waar goede mogelijkheden zijn.

Werken als (pedagogisch) medewerker is divers en bestaat uit onder andere uit het begeleiden van kinderen bij spelactiviteiten, het observeren van gedrag en samenwerken met ouders.

De zij-instroom van mensen met de juiste kwalificaties, die niet meer in een andere sector werkzaam willen zijn, zou een bijdrage aan het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang kunnen zijn.

Samenwerken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de zij-instroom en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in kraptesectoren bevorderen. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, zijn betrokken bij het initiatief om sectorale loopbaanpaden te ontwikkelen met daaraan gekoppeld leerlijnen praktijkleren in het mbo.

De sector creërt via jobcarving en functiecreatie in- en opstapfuncties die vervolgens via praktijkleren worden gekoppeld aan een mbo-opleiding of delen daarvan.