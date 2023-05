Randweg Groot-Ammers gaat duurder uitvallen; raad neemt op 4 juli een besluit

GROOT-AMMERS • Wordt het Randweg Noord of Randweg Zuid? Of blijft de situatie zoals ‘ie is? Groot-Ammers krijgt op dinsdagavond 4 juli duidelijkheid, want dan neemt de gemeenteraad van Molenlanden een besluit.

Als voor één van de randwegvarianten gekozen wordt, vallen de kosten sowieso duurder uit. Werd tot nu toe uitgegaan van 8,5 miljoen (noord) of 17,5 miljoen (zuid), het vervolgonderzoek wijst uit dat daar zo’n 15 à 20% bijkomt. De gemeenteraad van Molenlanden moet nu rekening houden met 10 miljoen (noord) of 21 miljoen (zuid). De tweede noordelijke alternatieven leveren geen kostenbesparing op. De raad werd dinsdagavond bijgepraat over het onderzoek, dat nagenoeg is afgerond.

Dinsdagavond 27 juni gaat de gemeenteraad in debat over de verkeersproblematiek in Groot-Ammers. Een week later, op 4 juli, zal de beslissing worden genomen. “Het wordt een politieke keuze”, onderstreepte Christiaan van Zanten, die de presentatie leidde. “Want de onderzochte varianten kunnen in principe alle vier.”

Gevoelig onderwerp

“Het is een complex en gevoelig onderwerp”, liet één van de aanwezige raadsleden zich ontvallen. Schoten voor de boeg werden niet gegeven. Noch door het onderzoeksbureau, noch door het college, nog door de politieke fracties. Daar was avond niet voor bedoeld. In die zin werden de kaarten dus voor de borst gehouden. Wat andermaal wel duidelijk werd: andere overheden staan niet te trappelen om financieel bij te dragen; daar valt weinig van te verwachten.

Trillingen

De verkeersproblematiek in Groot-Ammers is al sinds 2021 serieus onderwerp van gesprek. Met name op het traject Voorstraat-Sluis is sprake van teveel (zwaar) verkeer en opstoppingen, met als gevolg onveilige situaties, trillingen, geluidshinder en vertraging. De ervaren overlast door trillingen staat met stip op 1, blijkt uit een recente enquête.

Eénrichtingsverkeer

In het verdiepende onderzoek zijn vier varianten meegenomen: randweg zuid, randweg noord en twee noordelijke éénrichtingsvarianten. Het korte en lange éénrichtingstracé lijkt niet de voorkeur te hebben, hoewel dat -voor alle duidelijkheid- niet expliciet zo is benoemd.

Op basis van een deskundig advies zal het college binnen enkele weken met een voorstel naar de raad komen. Met name het lange éénrichtingstracé zal elders in Groot-Ammers (o.a. Julianastraat) leiden tot extra verkeer.

Uitkopen

De randweg noord zal voor een grote verkeersafname zorgen op Sluis en de Voorstraat en heeft beperkte invloed op het verkeer elders in Groot-Ammers. Wel is er sprake van een cumulatie van omgevingsfactoren op het puntje van Sluis en zal de geluidsbelasting voor de bewoners van De Gorzen toenemen. De geluidshinder op Sluis en de Voorstraat zal zich verplaatsen van de zuidkant naar de noordkant van de woningen.

“En er zullen waarschijnlijk enkele bewoners moeten worden uitgekocht”, gaf Van Zanten de raadsleden mee.

Aanzuigende werking

De randweg zuid geeft een grote verkeersafname op Sluis, Voorstraat, Ammersekade en Graafland, maar een grote toename op de Middenpolderweg en heeft een verkeersaanzuigende werking op de Peppel- en Essenweg, Haarsteeg en Molenlaan. Op het onderdeel geluidshinder scoort de zuidelijke variant beter, maar daar staan onder meer de belangen van de agrarische ondernemers en factoren als de molenbiotoop en het weidevogelbeheer tegenover.

Zwaar verkeer dat op het haventerrein moet zijn, zal bij een keuze voor de randweg zuid gebruik moeten blijven maken van Voorstraat en Sluis.