informatiemiddag in Nieuw-Lekkerland over nieuwe hoogspanningsverbinding

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden kunnen zich op donderdagmiddag 1 juni in Nieuw-Lekkerland laten informeren over de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding.

Van 15.00 tot 17.00 uur zijn vertegenwoordigers van TenneT en het ministerie van Economische Zaken (EZK) aanwezig in het Carillon in Nieuw-Lekkerland. Zij zijn daar om vragen van inwoners te beantwoorden over de nieuwe hoogspanningsverbinding, die in de toekomst zal lopen van Geertruidenberg naar Krimpen aan den IJssel óf Crayestein.

Tien routes

Inwoners kunnen vragen stellen over de zienswijzen die zij mogelijk in een eerder stadium hebben ingediend, of over de tien mogelijke routes (corridors van circa 1200m breed) die de komende maanden door Tennet en EZK onderzocht worden. Aanmelden voor de inloopmiddag is niet nodig.

Meer informatie

In juni volgen meer informatiebijeenkomsten waar Tennet en EZK ook een presentatie zullen geven. Meer informatie is te vinden op https://www.molenlanden.nl/nieuw-hoogspanningstrace

Belangenvereniging

De BBHSL (Belangenbehartiging Bewoners onder de HoogSpannings Leiding) volgt het nieuws over de hoogspanningsverbinding kritisch. De vereniging komt al meer dan vijf jaar op voor de belangen van de bewoners onder hoogspanningsleidingen in Nieuw-Lekkerland. De huidige uitkoopregeling is nu vrijwel afgerond. Wellicht dat de vereniging, met de opgedane expertise, ook de belangen van de nieuwe bewoners onder hoogspanning kan behartigen. Er moeten zich dan wel voldoende bewoners aanmelden om lid te worden en het bestuur te versterken, meldt de vereniging in een persbericht. Het secretariaat is gevestigd op het adres: Venuslaan 111, Nieuw-Lekkerland (telefoon: 0184-682493).