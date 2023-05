Stichting Duurzaam Molenlanden plaatst in Giessenburg tweede elektrische deelauto

GIESSENBURG • In Giessenburg plaatste Stichting Duurzaam Molenlanden onlangs een tweede elektrische deelauto.

De eerste deelauto rijdt inmiddels succesvol al vijf maanden en het aanbod wordt nu uitgebreid met een tweede deelauto. De huidige deelauto staat al bij De Til aan de Breestraat, de locatie voor de tweede auto wordt mogelijk het Sportplein. ‘Hierdoor wordt het voor nog meer mensen gemakkelijker om gebruik te maken van de deelauto’s’, stelt Duurzaam Molenlanden.

Maandag kwamen dorpsbewoners en andere geïnteresseerden samen bij het eerste Proeflokaal Samen Autodelen van Duurzaam Molenlanden. Dit bood de gelegenheid om de beide elektrische auto’s van dichtbij te bekijken en in gesprek te gaan over duurzaam vervoer.

Milieubewustzijn

Kostenbesparing en milieubewustzijn waren belangrijke redenen voor de huidige gebruikers om over te stappen op de deelauto. “Met de plaatsing van de tweede elektrische deelauto wordt autodelen nog toegankelijker voor Giessenburg,” aldus Simon Bor, initiatiefnemer van het autodeelproject. “Het vergroot de beschikbaarheid en het is fijn om te weten dat er altijd een auto klaarstaat voor de autodelers.”

Stichting Duurzaam Molenlanden zet dit initiatief de komende weken voort met nog vier Proeflokaal-avonden. Het volgende Proeflokaal vindt plaats op dinsdag 23 mei in Goudriaan in de Multistee (aanvang 19.30 uur), gevolgd door woensdag 24 mei in Cafetaria De Poort in Nieuwpoort (aanvang 20.00 uur).

In juni worden er nog twee avonden georganiseerd in Bleskensgraaf (6 juni in Speeltuin De Kindervreugd) en Nieuw-Lekkerland (12 juni in Jeugdhonk, naast de brandweer). Beide avonden in juni starten om 19.30 uur.

Inschrijven

Inwoners van Giessenburg en andere kernen van de gemeente Molenlanden kunnen zich nog steeds inschrijven voor de elektrische deelauto via de website van OnzeAuto (https://www.onzeauto.com/samen/molenlanden).

Stichting Duurzaam Molenlanden hoopt bij voldoende interesse ook deelauto’s te kunnen plaatsen in andere kernen van de gemeente Molenlanden. Voor meer informatie over het proeflokaal of om autodeler te worden, kunnen belangstellenden terecht op www.duurzaammolenlanden.nl/proeflokaal-samen-autodelen/.