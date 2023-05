Waardlanden start campagne ‘Lekker opgeruimd’ en introduceert recycletarief

33 minuten geleden

MOLENLANDEN • Waardlanden start met de campagne ‘Lekker opgeruimd’. De uitgebreide campagne wijst inwoners op de noodzaak om restafval te verminderen en moedigt mensen aan hun eigen afval en belangrijke grondstoffen thuis nog beter te scheiden.

Want minder restafval is belangrijk voor het milieu en de portemonnee. De campagne draagt bij aan het doel om de hoeveelheid restafval per inwoner flink omlaag te krijgen, naar maximaal 100 kilogram in 2025. Dit is een daling van 132 kilogram per persoon per jaar ten opzichte van 2020. Waardlanden werkt hiervoor samen met de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Introductie recycletarief

Om de hoeveelheid restafval te verminderen introduceren de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden vanaf 1 januari 2024 het recycletarief. Deze gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing dan op een nieuwe manier. Inwoners krijgen invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing.

Een deel staat vast en een deel is wisselend. Dit wisselende deel heet het recycletarief. “Scheid je grondstoffen goed en heb je weinig restafval? Dan zijn de kosten lager dan wanneer je veel restafval hebt”, meldt Waardlanden. “Je betaalt het recycletarief voor iedere keer dat je restafval aanbiedt.”

De nieuwe manier van afvalstoffenheffing berekenen geldt in 2024 niet voor inwoners van Vijfheerenlanden. De overige gemeenten houden bij het recycletarief overigens rekening met inwoners met veel medisch afval, zwerfafvalrapers en huishoudens met onvoldoende inkomen.

Thuis iets goeds doen

De campagne ‘Lekker opgeruimd’ moet eraan bijdragen dat inwoners hun eigen afval nog beter gaan scheiden om restafval te beperken. Waardlanden-directeur Hans van den Brule: “Met de campagne laten we zien dat iedereen ook thuis iets goeds kan doen. De restafvalberg verminderen is noodzakelijk om verdere uitputting van grondstoffen te voorkomen. Want door afval nog beter te scheiden, kunnen we meer grondstoffen recyclen. Dat is belangrijk voor het milieu en zo helpen we allemaal mee aan een schone en afvalvrije omgeving voor onszelf en toekomstige generaties.”

Afval Scheiden Quiz

Onderdeel van de campagne is de Afval Scheiden Quiz. Met deze online quiz testen inwoners hun kennis over afval scheiden en verminderen. Ook publiceert Waardlanden blogs en filmpjes met meer inhoudelijke informatie over duurzaamheid en praktische tips over nog beter afval scheiden. En wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen en handige tips wil ontvangen, kan zich aanmelden voor de maandelijkse e-mailnieuwsbrief en Waardlanden volgen op sociale media. De campagne zal naast online ook offline zichtbaar zijn. Zoals uitingen op straat en op de gemeentepagina’s in huis-aan-huisbladen. En de milieucoaches zijn dagelijks op pad voor hulp en advies op straat, bij bijeenkomsten en evenementen.

Voor meer informatie: www.waardlanden.nl/lekkeropgeruimd.