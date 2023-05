Zevende Avond-4-Daagse Giessenlanden met recordaantal kinderen.

1 uur geleden

Nieuws 219 keer gelezen

GIESSENLANDEN • Vorige week vond alweer de zevende editie plaats van de Avond-4-Daagse Giessenlanden. Dit jaar hadden een record aantal kinderen zich aangemeld en ook bewoners van Syndion en de Groene Wei liepen mee.

460 deelnemers hebben enthousiast mee gedaan, ondanks dat er toch wat regen is gevallen onderweg. Vrijdag was het defilé in Giessenburg, waarbij de kinderen werden onthaald door een echte DJ en door familie langs de kant. En uiteraard was daar bij de finish de welverdiende Avond-4-Daagse medaille.

Vanwege de groei van het evenement is de organisatie op zoek naar nieuwe sponsors. Meer informatie hierover: info@avond-4-daagse.nl.